Les sorties geeks de la semaine du 29 mai 

Chaque semaine, Métro vous propose des sorties 100 % geeks. Au programme : un panel de discussion sur l’IA, de vieux films d’horreur des années 1930, le 20e anniversaire de Total Crap et un thriller apocalyptique à petit budget!

Le Geekois craque les codes de la culture geek québécoise pour vous: bandes dessinées, littérature de l’imaginaire, cinéma de genre, jeux vidéo, jeux de société. C’est par ici.

Panel « De l’intelligence artificielle à la désinformation »

Dans le cadre de Les Semaines de la presse et des médias, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) présente une discussion sur l’impact de l’intelligence artificielle sur l’information.

Les dernières versions des logiciels comme ChatGPT et Midjourney permettent de rédiger des articles et de créer des images d’un réalisme étonnant. «Quels sont les dangers de l’utilisation de ces technologies? Pourraient-elles être utilisées pour créer des fausses nouvelles, dans un monde où la désinformation est déjà grandement présente?» se demanderont les panélistes présents.

Seront réunis pour cette discussion Nicholas De Rosa, journaliste pour Les Décrypteurs à Radio-Canada; Roberto Rocha, journaliste de données à la Investigative Journalism Foundation; ainsi que Patrick White, professeur et responsable du programme de journalisme à l’UQAM.

Date : Le 30 mai à 19h

: Le 30 mai à 19h Lieux : La Grande Bibliothèque (BAnQ) (475, boulevard de Maisonneuve Est, salle M.450)

: La Grande Bibliothèque (BAnQ) (475, boulevard de Maisonneuve Est, salle M.450) Langue : Français

Projection spéciale de The Black Cat et Island of Lost Souls

Un programme double de films d’horreur des années 1930 dans une église néogothique, ça vous dit? C’est ce que vous propose l’auteur de cinéma de genre Mario DeGiglio-Bellemare qui profitera de l’occasion pour lancer son dernier ouvrage, Grand-Guignol Cinema and the Horror Genre chez Anthem Press.

Réalisé par Edgar Ulmer, The Black Cat s’inspire de la célèbre nouvelle d’Edgar Allan Poe et met en scène les légendaires Boris Karloff et Bela Lugosi, lesquels seront confrontés à leur sombre passé. Ce film sera suivi d’une adaptation d’une œuvre de H.G. Wells, Island of Lost Souls (L’Île du Dr Moreau). En tête d’affiche, Charles Laughton dans le rôle d’un médecin fou menant d’effroyables expériences médicales.

Fait de plus en plus rare, les films seront projetés à partir de copies 16 mm.

Date : Le 3 juin à 20h

: Le 3 juin à 20h Lieu : Westmount Park United Church (4695, boulevard de Maisonneuve Ouest)

: Westmount Park United Church (4695, boulevard de Maisonneuve Ouest) Langue : Anglais

20e anniversaire de Total Crap

Pour célébrer le 20e anniversaire, une nouvelle édition de Total Crap sera présentée en première à Montréal le 3 juin au Club Soda.

Comme pour chaque édition de l’événement, des montages d’extraits tirés d’émissions télé et de films seront diffusés. Évidemment – et c’est ce qui fait le charme de Total Crap -, ces extraits n’auront pas été choisis au hasard, l’accent étant mis sur ce qu’il y a de plus mauvais ou de plus «malaisant».

Vous souhaitez vous procurer des billets? Suivez ce lien: https://lepointdevente.com/billets/clb230603001

Date : Le 3 juin à 20h

: Le 3 juin à 20h Lieu : Club Soda (1225, boulevard Saint-Laurent)

: Club Soda (1225, boulevard Saint-Laurent) Langue : Français

Miracle Mile au Cinéclub Film Society

Présenté comme un précurseur de nombreux thrillers apocalyptiques, Miracle Mile raconte l’histoire d’un tromboniste qui arrive en retard à un rendez-vous galant. Intrigué par la sonnerie d’une cabine téléphonique, le musicien répond à l’appel.

Au bout du fil, un soldat paniqué, assigné à une quelconque base de missiles, prétend que la troisième guerre mondiale est imminente. Le musicien tente alors de traverser la ville de Los Angeles afin de retrouver sa bien-aimée pour passer les derniers moments de sa vie avec elle.

Ce film n’hésite pas « à tomber dans la surenchère dans un relativement bref, mais intense 90 minutes, peut-on lire sur le site du ciné-club. Le film oscille habilement entre comédie romantique et scènes d’action sombres et violentes. Il en résulte une critique sociale décapante, toujours pertinente trente ans plus tard. »

Le réalisateur Steve De Jarnatt s’adressera au public présent via Zoom.

Date : Le 4 juin à 18h30

: Le 4 juin à 18h30 Lieu : Cinéma VA-114 (1395, boulevard René-Lévesque Ouest)

: Cinéma VA-114 (1395, boulevard René-Lévesque Ouest) Langue : Anglais