Quoi faire à Montréal le week-end du 5 et 6 août?

Métro vous propose des activités pour tous les goûts afin de passer d’agréables moments en famille, entre amis et en solo.

Une ambiance de folie à Osheaga

Osheaga propose chaque année une programmation de dingue. Victime de son succès, la cuvée 2023 – qui accueillera notamment Kendrick Lamar, Billie Eilish, Rüfüs Du Sol, Alicia Moffet, The National, Jonathan Roy et bien d’autres artistes – n’offre désormais que des expériences premium, dont des billets or.

Le festival de musique, qui s’achèvera à 23h chaque soir, organisera toutefois des after parties. Au programme de samedi, DJ set de Bomba Estéreo, Fab Just Fab et Chloe Lallouz au Studio TD, mais également Innellea et Dexter Crowe au Stereo.

Parc Jean-Drapeau et d’autres lieux pour les after parties

À partir de vendredi. Jusqu’à dimanche

Pour la programmation, c’est ici.

La Petite Italie en fête avec l’ItalfestMTL

Venez célébrer la richesse de la culture italienne dans le cadre de l’ItalfestMTL, anciennement Semaine italienne de Montréal. Concerts, opéras, performances circassiennes, défilés de mode, concours de desserts, expos d’art et de photos et bien d’autres activités gratuites seront au menu de cette 30e édition.

Boulevard St-Laurent, entre l’avenue Shamrock et la rue St-Zotique

À partir de vendredi. Jusqu’au 20 août

Pour la programmation, c’est ici.

Coup d’envoi de la tournée des agricultures montréalaises

Cultiver Montréal vous propose dès samedi de découvrir les projets des agriculteurs dans plusieurs quartiers de la métropole. Dans le cadre de La tournée des agricultures montréalaises, vous aurez le choix parmi une vingtaine d’excursions gratuites (sur inscription) à pieds ou en vélo. Cette fin de semaine, vous pourrez visiter plusieurs jardins collectifs à Rivière-des-Prairies et Montréal-Nord.

Différents quartiers

À partir de samedi. Jusqu’au 13 septembre

Pour les horaires de la tournée, c’est ici.

Yannick Nézet-Séguin en concert en plein air

C’est un événement à ne pas manquer! L’Orchestre Métropolitain (OM), dirigé par Yannick Nézet-Séguin, présentera samedi un concert gratuit au parc Ahuntsic. Dans le cadre de L’OM prend l’air, les musiciens interpréteront notamment des œuvres de Samuel Coleridge-Taylor, Wagner et Jean Coulthard.

Parc Ahuntsic

Samedi, à 19h30

Pour plus d’infos, c’est par là.

La Foire des vins et cidres d’ici de retour

Les adeptes de bonnes bouteilles apprécieront sûrement samedi la nouvelle édition de la Foire des vins et cidres d’ici. L’événement, qui rassemblera une quinzaine de vignobles et cidreries, aura lieu au Marché Atwater. L’ambiance sera assurée par le guitariste flamenco Henry Garf et le DJ Todd Willis.

Marché Atwater

Samedi, de 10h à 18h

Pour plus d’infos, c’est par là.

Lancement de la 17e édition du Festival Fierté Montréal

C’est parti pour une dizaine de jours d’activités artistiques, culturelles et communautaires! Samedi, une série de conférences aura lieu de 10h à 16h au Centre St-Pierre. Les Jardins Gamelin seront l’hôte dès 17h du Party de la communauté trans avec notamment Bamboo Hermann. Dimanche dès 17h, ce même lieu accueillera le collectif Blush pour une soirée festive queer.

Samedi, Barbada présentera à partir de 20h son Party de la Fierté au National. Du côté de la SAT, une soirée queer vous attend dès 22h dans la Satosphère.

Plusieurs lieux

Depuis jeudi. Jusqu’au 13 août

Pour la programmation, c’est par là.

On se fait un ciné au parc?

Le festival Cinéma sous les étoiles vous propose Seuls de Paul Tom samedi à 20h au parc Beaubien, dans Rosemont–La Petite-Patrie. Ce film évoque le sort des enfants qui arrivent seuls à la frontière canadienne, pour demander le statut de réfugié.

Du côté de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, King de David Moreau sera projeté samedi à 20h30 au parc Martin-Luther-King. L’histoire est celle d’un lionceau, destiné à un trafic, qui s’échappe et trouve refuge chez deux enfants.

La culture écossaise à l’honneur

C’est le moment de sortir votre plus beau kilt! Musique celtique, danse des Highlands, compétitions d’athlétisme, concours de cornemuse et tambour, nourriture écossaise traditionnelle et gros fun sont au menu des Jeux écossais de Montréal. Avis aux gourmands: le tout premier concours de mangeurs de haggis aura lieu dimanche à 14h15.

Les terrains de l’Hôpital Douglas, à Verdun

Dimanche, de 9h à 19h

Pour la programmation, c’est par là.

Initiation à l’archéologie pour les enfants

Dans le cadre du Mois de l’archéologie, le musée de Lachine organisera samedi une simulation gratuite de fouille sur son site extérieur. À cette occasion, les enfants de 6 à 12 ans se transformeront en apprentis archéologues. Les objets trouvés devront être identifiés afin de reconstituer l’histoire du site.

Musée de Lachine

Samedi, de 14h à 16h

Pour plus d’infos, c’est ici.

Exposition hommage à Jean-Paul Riopelle

La Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal présente Sur les traces des Automatistes, une exposition en hommage à Jean-Paul Riopelle. Cet événement gratuit est proposé dans le cadre du centenaire du célèbre peintre, graveur et sculpteur qui a d’ailleurs grandi sur le Plateau.

Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal

Jusqu’au 13 août. Samedi et dimanche, de 13h à 17h

Pour plus d’infos, c’est ici.