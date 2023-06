10 idées pour un cadeau local à papa

Marquez vos calendriers: le 18 juin, c’est la fête des Pères! Vous n’avez pas encore déniché une petite attention ou un gros cadeau pour votre papa, beau-père, grand-père, conjoint ou tout autre figure paternelle importante dans votre vie? On a la solution!

Notre équipe est l’affût des nouveautés à l’année longue afin de voir faire des suggestions de cadeaux dans les moments importants. Quels que soient l’âge et les intérêts de cet homme à qui vous voulez faire plaisir, vous devriez trouver ici une suggestion qui va lui plaire.

Pour le papa zen: un pichet à thé glacé de Camellia Sinensis

Photo: Camellia Sinensis

Les amateurs de thé connaissent sans doute déjà les produits de Camellia Sinensis, une entreprise montréalaise qui s’est imposée dans le domaine il y a longtemps. En vue de l’été, plutôt qu’une théière, un pichet qui permet l’infusion des thés et tisanes aussi bien à chaud qu’à froid est tout désigné. En plus, Camellia Sinensis donne des idées pour faire des accords thés et scotchs!

Prix: 35$

Site web

Pour le papa qui aime cuisiner: le livre de recettes du restaurant Elena

Ce sont pas moins de 115 recettes qui sont répertoriées dans le livre Salade, pizza, vin et tant de bonnes choses d’Elena, écrit par les copropriétaires du restaurant situé dans Saint-Henri. Bien expliquées et faciles à exécuter, les recettes permettent d’apprendre différentes techniques pour faire ses propres pâtes à pizza et pâtes fraîches tout en découvrant des combinaisons goûteuses et colorées.

Prix: 40$

Site web

Pour le papa qui trippe autant musique que caféine: un abonnement découverte à Mlle Café

Mlle Café, c’est le nom de la populaire brûlerie de la chanteuse et entrepreneuse Caroline Riverin. Mais pas besoin d’aller sur place, à Sainte-Julie, pour en profiter! Chacun de ses mélanges est créé à l’image d’un genre musical. Ainsi, on retrouve le Country, le Jazz, Le Blues et l’A cappella, des sacs de café qui sont tous accompagnés de leur liste de lecture musicale. Avec l’abonnement, on les découvre semaine après semaine pour égayer les matins.

Prix: 54,99$ par mois pour trois mois

Site web

Pour le papa qui prend soin de sa chevelure: le sérum capillaire de Groom

Déjà forte de son expérience en produits pour l’entretien de la barbe et pour le soin du corps, l’entreprise Groom vient de lancer sa gamme de produits capillaires. Shampoing, revitalisant et produits coiffants sont désormais disponibles, tout comme un sérum. Non seulement ce dernier permet de donner du corps aux cheveux, mais en plus, il contribue à l’équilibre du cuir chevelu, ce qui aide à soulager les démangeaisons et lutter contre les pellicules.

Prix: 55$

Site web

Pour le papa qui prend l’apéro: une bouteille de Quartier Lafrance

Photo: SAQ/Domaine Lafrance

Le Domaine Lafrance allie verger, cidrerie, vignoble et distillerie. Sa riche gamme de produits comprend de l’eau-de-vie de pomme, de poire et de raisin, du vermouth, du brandy de pomme, des gins et même du limoncello et de la liqueur d’orange. Cette dernière, lancée l’an dernier, est faite à partir du brandy de pomme de l’entreprise familiale située dans les Basses-Laurentides. On en oublie vite le Grand Marnier!

Prix: 49,25$

Disponible à la SAQ

Pour le papa qui feuillette des magazines: un abonnement à Caribou

Le magazine Caribou, qui a gagné l’an dernier le prix du rayonnement de la culture culinaire aux Lauriers de la gastronomie, plaît assurément aux foodies. Depuis 2014, la publication biannuelle contribue à faire connaître la cuisine québécoise de la ferme jusqu’à l’assiette, en plus de proposer des recettes. Son plus récent numéro, un hors-série, est dédié aux vins locaux, donnant la parole de par ses reportages à des vigneron.ne.s d’ici.

Prix: 70$ pour un abonnement de deux ans (4 numéros), en plus du nouveau numéro hors-série

Site web

Pour le papa qui rêve de tourisme: le livre Le Saint-Laurent d’île en île – rencontres et paysages

Photo: Les éditions La Presse

Au croisement entre un beau-livre et un guide de voyage, Le Saint-Laurent d’île en île – rencontres et paysages donne un nouveau regard sur les îles les plus connues du fleuve et nous fait découvrir celles qu’on méconnaît ou dont l’on ignore carrément l’existence. Créé par le journaliste Philippe Teisceira-Lessard et le photojournaliste Olivier Pontbriand, ce livre aux images magnifiques et à la préface signée Marc Séguin est à laisser traîner sur la table du salon ou la table de nuit, histoire de rêver d’aventures fluviales.

Prix: 39,95$

Site web

Pour le papa qui capote sur les produits québécois: les sels parfumés d’Alcyon

Du sel en cadeau? Peut-être pas celui iodé qu’on trouve dans les allées de supermarchés, mais celui-ci, certainement! Ce sel de mer issu des Îles de la Madeleine était nommé au plus récent gala des Lauriers de la gastronomie pour le prix de producteur.trice de l’année. Ça vous donne une idée! Puisé avec des méthodes durables, ce sel 100% pur est aussi délicieux nature qu’aromatisé aux légumes, à l’érable pimenté ou au citron persillé.

Prix: selon le point de vente

Site web

Pour le papa qui fait attention à sa peau: un soin antiâge de IDC

Photo: IDC

Une crème pour le visage, le cou et le contour des yeux qui lisse, hydrate et raffermit la peau et peut être appliquée autant le jour que le soir, c’est comme un couteau suisse, mais pour l’armoire à pharmacie! Sa texture légère et son doux parfum ont de quoi plaire aux hommes. L’entreprise québécoise IDC est réputée pour ses soins antiâges qui ont d’ailleurs reçu plusieurs prix.

Prix: 57,99$

Site web

Pour le papa toujours en déplacement: le sac de voyage Valentino de Bugatti

Photo: Bugatti

Quand on est spécialiste de sacs depuis 80 ans, on ne laisse plus rien au hasard. Cette mallette en cuir végane de Bugatti comprend une section rembourrée pour un ordinateur portable et une poche arrière intérieure incluant un passage de chariot qui est dissimulé. À la fois un weekender et un sac de travail, c’est un objet polyvalent qui pourra accompagner papa au bureau ou en voyage.

Prix: 120$ en spécial à 83,99$

Site web