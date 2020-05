Jouer confiné : 5 jeux pour faire l’école à la maison

Avec le confinement, les parents ont découverts qu’il n’est pas aisé d’enseigner à ses enfant. Le jeu est un excellent moyen pour faire apprendre des notions de maths, français et autres sans que ça paraissent comme une corvée pour l’enfant… ni pour le parent.

Même si je sais que les jeux ont tous, à leur façon, une porte éducative, je dois avouer ne pas du tout être spécialiste de la question. Cependant, ma copine, fan de jeux de société, fait l’école à la maison pour son tout autant fan de 7 ans. J’en ai donc profité pour leur demander son top 5 de jeux de société qui a permis à son fils d’apprendre tout en s’amusant.

Cacao

Cacao propose aux joueurs de développer leur commerce de graines de chocolat. À chaque tour, les joueurs placent des tuiles pour accumuler des graines dans les plantations, les revendre au marché, gagner de l’or à la mine, avancer sur la piste de la rivière, … L’objectif est d’être le joueur qui aura accumulé le plus d’or lorsque toutes les tuiles auront été jouées.

Commentaire de ma copine : « On apprend à rendre la monnaie, faire du change, pratiquer le calcul mental… Bref, l’enfant y voit des principes de base de l’achat/vente sans compter qu’il pratique, avec le placement des tuiles, sa visualisation spatiale. »

2 à 4 joueurs / 45 minutes / 8 ans et plus

Dés Pirates

Dans Dés Pirates les joueurs veulent amasser des richesses en lançant des dés. À chaque tour, les joueurs pigent une carte qui vient modifier, pour le tour, la façon dont les dés rapporteront des points. Un petit jeu de prise de risque qui n’est pas sans rappeler le Yahtzee.

Commentaire de ma copine : « Pour l’emporter, les joueurs doivent accumuler 6000 points. Et pour y arriver, les enfants doivent additionner ou soustraire des centaines et même des milliers ce qui est plutôt rare dans un jeu. En somme, beaucoup de calcul mental. »

2 à 5 joueurs / 30 minutes / 8 ans et plus

Pirate Boom

Pirate Boom est un « vieux jeu » (paru en 2008) mais une nouvelle édition avec des nouveaux visuels devrait être de retour sur les tablettes cet automne. Dans le jeu, il faut lancer des dés à 10 faces puis jouer les cartes correspondantes qui permettent de récolter des trésors.

Commentaire de ma copine : « Pour les plus jeunes, le concept d’unité et de dizaine est une notion complexe. Dans ce jeu, cette notion est vraiment bien représentée avec un dé pour les unités et un pour les dizaines. Je l’ai fait essayer à des amis de mon fils et le jeu les a vraiment aidés à comprendre. »

1 à 10 joueurs / 15 minutes / 4 ans et plus

Rory’s Story Cubes

Les Rory’s Story Cube sont des petits ensembles de 9 dés sur lesquels sont imprimés des images de toutes sortes. Le jeu propose plusieurs modes, mais tournent autour d’un concept très simple : il faut raconter des histoires en utilisant des images. Ici, pas de points, ni de gagnants, juste du plaisir à inventer des histoires.

Commentaire de ma copine : « Le jeu permet d’aborder les bases de la rédaction. On peut s’en servir pour apprendre aux enfants comment développer une histoire. Les parents peuvent même l’utiliser pour inciter leurs enfants à écrire leur histoire, à la dessiner, etc. En plus, cela les aide à développer leur créativité. »

1 à 12 joueurs / 20 minutes / 6 ans et plus

Le Ciel Interdit

Dans Le Ciel Interdit, les joueurs doivent fournir en électricité leur navette et fuir la plateforme sur laquelle ils sont coincés. Cependant, une tempête fait rage ce qui rend la construction du réseau électrique très compliqué. Il faut donc coopérer pour espérer l’emporter. Et quand la partie est terminée, la navette s’éclaire et fait un petit bruit de décollage.

Commentaire de ma copine : « En plus de faire travailler les jeunes en équipe, il permet de voir les bases d’un circuit électrique. Puisqu’on construit réellement un circuit fermé, le jeu incite les jeunes à comprendre comment, en connectant une pile avec un objet électronique, on peut faire passer le courant. »

2 à 5 joueurs / 60 minutes / 10 ans et plus

Petit Bonus : ¡Hola Clara!

Pas tout à fait un jeu, ¡Hola Clara! est uniquement composé de cartes sur lesquelles on trouve, au recto, un mot en français et, au verso, son équivalent en anglais ou espagnol (selon la boite). L’objectif est de développer son vocabulaire en langue seconde aux travers de petites activités ludiques.

Commentaire de ma copine : « Un des points fort du jeu est la façon dont est présenté la prononciation des mots qui respecte la langue maternelle du locuteur. Par exemple, pour le mot tomate en anglais, la prononciation sera marquée : te-mé-to. En plus, les cartes son tellement claires que l’enfant peut apprendre en autonomie. Mon père, instituteur, l’a même utilisé pour sa classe de première année. »

crédit photo : Lola Huguet