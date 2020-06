Jeu du Lundi : CS Files

Tous les lundis, le Ludologue présente un jeu de société. Qu’il soit récent ou sorti il y a 50 ans, le jeu sera tout le temps un coup de cœur personnel.

Bien que le bluff ne soit pas ma force, je suis un grand amateur des jeux à identités secrètes. J’aime aussi les jeux sur thème d’enquêtes et de mystères. Et mon jeu d’aujourd’hui, CS Files, est un jeu d’enquête à identité secrète. Ça tombe bien, non?

Et donc, qu’est-ce que c’est que ce jeu?

Dans CS Files, les joueurs incarnent les enquêteurs d’un service de police qui, on va se le dire tout de suite, n’est clairement pas le meilleur qui soit. Entre enquêtes non-résolues, pièces à convictions et armes du crime toutes mélangées, les notes du médecin légiste sont très approximatives…

Et pour couronner le tout, un des enquêteurs est un meurtrier! En effet, de nouvelles informations révèlent qu’un vieux cas jamais résolu aurait été commis par l’un d’entre eux. Malheureusement pour eux, le médecin légiste qui a étudié le cas à l’époque n’est plus parmi eux (retraite?) et les pièces à convictions et armes de crimes de l’époque ont été mal rangées…

Au début de la partie, chaque joueur reçoit une identité secrète ; enquêteur, meurtrier ou médecin légiste. Le médecin légiste saura qui a commis le meurtre et devra aider les enquêteurs à découvrir qui a commis le crime avec quelle arme et quelle pièce à conviction est reliée au meurtre.

Pour ce faire, il utilise des bribes d’informations sur des tuiles qui représentent ses notes. Par exemple, il pourrait pointer «?cause du meurtre : empoisonnement?» et «?lieu : salon?». Cependant, il ne peut donner que ces bribes d’informations. Interdit pour lui de parler!

Avec ces éléments, les joueurs vont tenter de démasquer quel est le joueur qui a devant lui les éléments correspondants (par exemple : poison et télévision). En effet, chaque joueur ayant 8 éléments, il faut trouver les bons faisant de lui le meurtrier.

Chaque enquêteur a le droit d’accuser une fois un autre joueur en pointant les cartes correspondantes devant lui. S’il trouve la bonne combinaison (joueur, arme du crime et pièce à conviction), les enquêteurs et le médecin légiste gagnent. Par contre, le meurtrier l’emporte si tous les enquêteurs accusent à tort.

CS Files – 4-12 joueurs – 20 min. – 14+

À essayer si :

Vous aimez les jeux à identité secrète comme le Loup-Garou.

Les jeux à communication limitées, comme Codenames et Decrypto vous plaisent.

Les thèmes de meurtre, enquête et mystère comme Clue ou Mysterium vous parlent.

À éviter si :

Vous êtes moins que 6 joueurs autour de la table parce que ça tombe à plat.

Votre groupe de joueurs n’est pas doué pour le bluff.

À plus de 8 joueurs, il vous est impossible de vous déplacer où vous jouer pour voir les cartes.

Un texte de Sylvain A. « Ludologue » Trottier