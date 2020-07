Jeu du Lundi : Mission Pas Possible

Tous les lundis, le Ludologue présente un jeu de société. Qu’il soit récent ou sorti il y a 50 ans, le jeu sera tout le temps un coup de cœur personnel.

Je crois que je n’ai plus besoin de le dire, mais j’ai un faible pour les jeux à temps réels (5-Minute Dungeons, Space Alert pour ne citer que ceux-ci). Amateur du genre, aujourd’hui je vous propose Mission Pas Possible.

Et donc, qu’est-ce que c’est que ce jeu?

Dans Mission Pas Possible, les joueurs sont une équipe de démineurs qui ont pour objectif de désarmorcer un maximum de bombe en… 10 minutes! Heureusement, le jeu est coopératif et il faut clairement travailler ensemble si on espère réussir.

Au début de la partie, les joueurs choisissent leur niveau de difficulté qui détermine le nombre de cartes Bombes à désamorcer pour l’emporter. De plus, chaque reçoit 2 bombes qu’il place devant lui. Un joueur prend le sac de dés et on lance le minuteur!

À tour de rôle, les joueurs vont prendre le sac de dés et en sortir un nombre de dés équivalent au nombre de joueurs. Chacun doit en prendre un et le placer sur une de ses bombes selon les restrictions : couleurs, chiffre affiché, etc.

Quand un joueur complète les conditions d’une bombe, il en prend une nouvelle au centre de la table. La partie se termine quand il n’y a plus de temps ou que toutes les bombes ont été désamorcées. Un jeu simple, rapide et vraiment fun.

Fuse – 1-5 joueurs – 10 min. – 10+

À essayer si :

Vous cherchez un petit jeu rapide et addictif.

Vous voulez un jeu pour faire découvrir les jeux temps réels à des non-initiés.

Vous aimez les jeux mélangeant casse-tête et vitesse.

À éviter si :

Vous prévoyez y jouer en solo.

Les jeux en temps réels vous stressent.

Vous êtes avec des joueurs prendre du temps à réfléchir à la tour de jeu.

Un texte de Sylvain A. « Ludologue » Trottier