Jeu du Lundi : The Crew

Les jeux de levées (ou de plis -c’est la même chose-) sont un genre incontournable dans le domaine du jeu. Tarot, bridge, 500, belote… Tout le monde a déjà joué à au moins l’un de ces jeux utilisant un paquet de cartes classiques. Aujourd’hui, de nombreux éditeurs essaient de réinventer le genre et il arrive que ce soit un succès. C’est notamment le cas de The Crew: En quête de la neuvième planète qui vient aujourd’hui même de remporter le prestigieux prix allemand : Kennerspiel des Jahres (qu’on pourrait traduire par Jeu expert de l’année).

Et donc, qu’est-ce que c’est que ce jeu?

The Crew (son petit nom) est, à la base, un jeu de levée plutôt simple. Le paquet est divisé en 4 couleurs numérotées de 1 à 9 et il y a 4 atouts allant de 1 à 4.

À chaque tour, un joueur pose une carte au centre de la table et tous les joueurs doivent jouer la même couleur. Le joueur ayant joué la carte la plus élevée remporte la lavée. Si un joueur n’a pas cette couleur en main, il peut soit jouer une autre couleur (et est sûr de ne pas remporter la levée), soit jouer un atout. À noter que l’atout est plus fort que toutes les couleurs; ainsi un joueur qui joue un atout est quasi-certain de remporter la levée (à moins qu’un atout plus élevé ait été joué par un autre joueur).

Jusqu’ici, rien de bien différent avec un jeu de levée classique. Cependant et c’est là que se cache le sel de tout le jeu : c’est un coopératif! Ainsi, les joueurs travaillent ensemble pour réussir l’une des 50 missions. Il va sans dire que chaque mission devient de plus en plus compliquée.

Par exemple, un joueur peut avoir pour mission de remporter le 8 jaune, mais il ne peut le faire que si un autre jouer a auparavant réussi sa mission de récolter le 5 bleu.

Les joueurs doivent donc travailler ensemble pour permettre à tout le monde de réussir sa mission. Evidemment, vous vous en doutez, il n’est pas possible pour les joueurs de parler. En réalité, à chaque mission, les joueurs ne peuvent donner qu’une seule information sur ce que contient leur main.

Pour ce faire, à tout moment, un joueur peut révéler une de ses cartes et il placera dessus un jeton qui permettra aux autres de savoir si c’est la carte la plus élevée de sa main, sa plus basse ou son unique carte.

Il faut donc user de stratégie et de déduction pour éviter qu’un joueur échoue sa mission. Sinon, la partie est perdue!

The Crew: En quête de la neuvième planète – 2-5 joueurs – 20 min. – 10+

À essayer si :

Vous êtes grand amateur des jeux de levée et voulez un expérience différente.

Vous cherchez des parties courtes; une mission se jouant généralement en moins de 5 minutes.

Les petits jeux coopératifs, comme Hanabi, sont votre créneau.

À éviter si :

Les jeux coopératifs où la communication est limitée vous déplait.

Pour vous les jeux sont plutôt des parties longues avec de la stratégie profondes, des ressources et tout et tout.

Vous n’avez pas envie de devoir retenter plusieurs fois la même mission.

Un texte de Sylvain A. « Ludologue » Trottier de Jeux.ca