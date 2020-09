Zendikar Rising : tout ce que vous devez savoir

La 85e extension du jeu de cartes à collectionner Magic: The Gathering se dévoile un peu plus aujourd’hui avec Zendikar Rising. Wizards of the Coast sait à quel point ce monde est précieux pour les joueurs et désire renouer avec le thème de l’aventure omniprésent dans le Zendikar de 2009.

Quelle est la date de sortie de Zendikar Rising?

La nouvelle extension de Magic sera offerte en magasin à compter du 25 septembre 2020. Les événements de type pré-lancement prendront place une semaine avant.

Quelle est l’histoire de Zendikar Rising?

L’aspect le plus important du scénario vient du fait que les créatures colossales Eldrazi ne sont plus présentes. Le monde de Zendikar est en plein bouleversement, comme si la nature se déchaînait. La ville de Sea Gate est en reconstruction après la guerre contre les Eldrazi. Les différents clans n’arrivaient pas à s’entendre avant l’intervention du général Tazri, appuyé par l’ange Linvala. Pour plus de détails sur le scénario de Zendikar Rising, dirigez-vous sur le site officiel (en anglais).

Quels Planeswalkers seront présents dans Zendikar Rising?

Wizards of the Coast nous prépare trois cartes de type Planeswalker à découvrir dans l’extension Zendikar Rising.

Nahiri, Heir of the Ancients





Jace, Mirror Mage





Nissa of Shadowed Boughs

Quelles sont les mécaniques de Zendikar Rising?

Kicker : la possibilité de payer plus de mana pour obtenir un effet supplémentare en jouant une carte. Cette mécanique était présente dans le premier bloc Zendikar et a été introduite dans Magic avec le bloc Invasion.

Landfall : une autre mécanique présente dans le premier Zendikar nous revient avec Landfall. À chaque fois qu’un terrain est déposé sur le champ de bataille, vous obtenez un effet supplémentaire pour votre carte.





Party : cette nouvelle mécanique donne tout son sens à une aventure avec un accent sur la composition de votre équipe. Obtenez des bonus si vous contrôlez un clerc, un guerrier, un rogue ou un magicien.

Cartes à double face modulaires : les cartes à deux côtés sont de retour et cette fois, il est possible de choisir quel côté jouer. Auparavant, une ou des conditions devaient être remplies pour débloquer l’endos de la carte.





Quels seront les terrains spéciaux de Zendikar Rising?

La plupart des séries de Magic introduisent des terrains « doubles » pour faciliter la construction de decks. Avec Zendikar Rising, ces terrains ont deux faces et vous choisissez de quel côté vous les déposez sur le champ de bataille.

Les produits Zendikar Rising

En plus des traditionnelles boîtes de paquets recharge et pour collectionneurs, Zendikar Rising introduira un nouveau type de produit sur le marché : les paquets thématiques (set boosters) aussi connus comme boosters d’extension.

Voici ce qu’ils contiennent :

Une carte illustration comme c’était le cas avec Modern Horizon

Un terrain

Six cartes communes et peu communes unies par un thème

Une carte visuellement étonnante

Deux cartes à rareté variable

Une carte rare ou mythique

Une carte brillante

Ces boîtes proposeront un peu moins de paquets (30) pour environ 1 $ de plus par paquet en comparaison à une boîte normale.

Cinématique de Zendikar Rising

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca