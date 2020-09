Jeu du Lundi : Magic Maze

Tous les lundis, le Ludologue présente un jeu de société. Qu’il soit récent ou sorti il y a 50 ans, le jeu sera tout le temps un coup de cœur personnel.

Il y a certains jeux qu’on teste, qu’on trouve plutôt sympa mais qu’on oublie, poussés par l’affluence grandissante et ininterrompue de nouveautés. Puis, ces jeux reviennent sur notre table et on se rend compte qu’en fait c’est vraiment cool. C’est un peu ce qui est arrivé avec Magic Maze.

Et donc, qu’est-ce que c’est que ce jeu?

Le thème de Magic Maze est toujours difficile à expliquer et quand c’est fait, ceux à qui on présente le jeu conservent, au mieux, un regard sceptique et, au pire, un air confus. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous retrouvez chers lecteurs, mais on va essayer quand même…

Au centre du jeu se retrouvent 4 aventuriers, ou du moins, wannabe aventuriers. Ceux-ci ont besoin d’armes pour pouvoir affronter les dangers qui se dresseront sur leur chemin. Et comme tout futur héros qui n’a encore rien accompli, ils sont sans le sou…

Ne reste pour eux qu’une seule solution : aller voler des armes au centre d’achat du coin (oui, vous avez bien lu centre d’achat). Et pour les y aider, les joueurs vont incarner une conscience collective donc chaque partie est très limitées (ok, ça commence à plus trop faire de sens). Il faut donc travailler de concert pour les déplacer dans le centre d’achat labyrinthique, mais dans un temps limité et sans parler (parce que… ben parce que, ok!?).

Le jeu est conçu sous forme tutorielle avec 8 scénarios qui intègrent progressivement les différentes règles et mécaniques. Très bonne idée de la part de l’éditeur car commencer une partie avec toutes les règles peut rapidement devenir confus pour les néophytes.

Pour faire simple, le cœur du jeu repose sur les 4 pions que les joueurs vont pouvoir déplacer, mais chaque joueur reçoit une ou des actions spécifiques : déplacer seulement dans une direction, utiliser des téléporteurs, prendre des escaliers roulants ou révéler des nouvelles tuiles.

Cette dernière action est fort importante car il faut explorer le centre d’achat et l’étendre en révélant des tuiles. Sur celles-ci se trouvent notamment les magasins à dévaliser mais aussi les sorties de secours pour s’échapper. Et pour gagner, il faudra rallier les premiers puis viser les seconds avant que le temps soit épuisé… Ho et au cas où vous l’aviez oubliés, les joueurs ne peuvent pas parler.

En somme, chaos, temps réel, coop et plaisir!

Magic Maze – 1 à 8 joueurs – 15 min. – 8+

À essayer si :

Vous voulez un jeu coopératif à la mécanique unique.

Vous aimez relever des défis et résoudre des casse-têtes avec des contraintes difficiles.

Vous voulez un jeu avec une progression de difficulté bien construite qui permet d’apprendre à jouer sans être submergé par les règles.

À éviter si :

Vous jouez avec des gens susceptibles, car ça peut devenir explosif.

Vous ne pouvez pas tolérer la moindre dose de stress.

Certains joueurs de votre groupe ont beaucoup plus d’expérience du jeu que d’autres.

Un texte de Sylvain A. « Ludologue » Trottier de Jeux.ca