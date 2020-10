Jeu du Lundi : Atlantis

Tous les lundis, le Ludologue présente un jeu de société. Qu’il soit récent ou sorti il y a 50 ans, le jeu sera tout le temps un coup de cœur personnel.

Avec l’annonce de la zone rouge pour Montréal, c’est-à-dire un re-confinement, on a foncé, ma copine et moi à la bibliothèque Frontenac pas très loin de chez nous. Question d’avoir de la lecture mais aussi quelques jeux de société (oui, oui, certaines bibliothèques prêtent des jeux de société!). Ça a été pour moi l’occasion de remettre sur la table un jeu auquel je n’avais pas joué depuis un bail : Atlantis.

Et donc, qu’est-ce que c’est que ce jeu?

Je pense que tout le monde connait l’Atlantide (ou du moins quelques éléments), mais on va se faire un petit rafraichissement rapide en quelques mots : mythe, antiquité, civilisation avancée, île qui coule, civilisation qui disparait. Voilà, c’est bon?

Dans le jeu, on incarne des habitants de l’île qui cherchent à fuir, tout en essayant de sauver un maximum d’objets significatifs de la civilisation en voie d’extinction : bijoux, drapeaux, vases,… et même des statues. Oui, on est vraiment motivé parce qu’on aime s’encombre même si y’a plus vraiment de sol sous nos pieds.

Et parlant de couler c’est un des éléments centraux du jeu. En bref, au début de la partie, on forme un chemin composé de tuiles qui représentent les trésors à récolter. Si au début le chemin est sans danger, plus la partie avance, plus ces tuiles sont remplacées par de l’eau.

Ainsi, à chaque tour, les joueurs se déplacent le long du chemin en jouant des cartes. À chaque arrêt, il faut récolter la tuile derrière soi, ce qui rapporte des points, mais qui crée des zones inondées. Et pour les traverser, il faut abandonner des trésors récoltés précédemment.

Peut-on y voir une image? Du genre : c’est l’avarice qui a mené l’Atlantide à perte. Car chaque trésor récupéré accélère l’inondation… Et que pour sauver sa peau, il faut en abandonner. Je vous laisse y penser. 😉

Reste que le but final est d’avoir le plus grand nombre de points et ceux-ci sont calculés en fonction des trésors accumulés…

Atlantis – 2-4 joueurs – 45 min. – 10+

À essayer si :

Vous aimez les jeux de prise de risque et d’opportunités.

Vous jouez avec des 8 ans et plus (oui, même si c’est marqué 10 ans sur la boite, le jeu est assez facile à comprendre pour des jeunes).

Vous voulez un jeu très joli qui s’adapte en fonction de votre espace de jeu.

À éviter si :

Vous aimez les jeu avec beaucoup d’options.

Vous voulez une intégration thématique forte.

Les jeux de type « avance ton pion à ton tour » sont ennuyants pour vous.

Un texte de Sylvain A. « Ludologue » Trottier de Jeux.ca