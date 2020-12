5 autres jeux pour faire l’école à la maison

En mai dernier, j’avais fait une série d’articles titrée Jouer confiné où je proposais toutes sortes de façons de jouer des jeux de société malgré le confinement. Un des plus populaires, 5 jeux pour faire l’école à la maison, a été très apprécié par les parents qui, il faut l’avouer, étaient très contents de savoir qu’ils pouvaient jouer avec leurs enfants tout en s’amusant eux-mêmes.

J’ai donc sollicité à nouveau ma copine (et son garçon de 7 ans) pour vous proposer 5 autres jeux qu’elle recommande pour l’école maison.

Boomerang: Australie

Boomerang: Australie est la rencontre entre un jeu draft et un roll-and-write. L’objectif est de faire le plus beau voyage en visitant des lieux marquants de l’Australie, en faisant des activités diversifiées, en observant des animaux locaux et en se procurant des souvenirs. Un jeu très simple avec un petit goût de « refaisons-en une! ».

Commentaire de ma copine : « C’est intéressant pour la géographie, la découverte du monde parce qu’on a de jolies cartes illustrées représentant les lieux importants d’Australie avec leurs noms et le nom des régions où elles se trouvent. On retrouve aussi la carte de l’Australie et c’est une bonne occasion pour découvrir les animaux locaux. En plus, le calcul des points est varié ce qui fait pratiquer les additions, les soustractions et les multiplications. »

2 à 4 joueurs / 15-30 minutes / 8 ans et plus

Codenames

On a maintes fois parlé du très bon Codenames sur Jeux.ca, mais si jamais vous ne connaissez pas encore, le concept est très simple : associer des mots entre eux pour l’emporter. La version de base, propose de jouer en deux équipes qui s’affrontent, mais il est aussi disponible en format 2 joueurs coopératif.

Commentaire de ma copine : « C’est évidemment un bon jeu pour pratiquer le français de son enfant. On peut en profiter pour aborder le champ lexical, de nouveaux mots de vocabulaire et les synonymes. Il existe même un site web où le parent peut choisir lui-même les mots pour la partie. Au passage, on développe les habiletés de construction visuo-spatiale. »

2 à 8 joueurs / 15 minutes / 14 ans et plus

Fauna

Dans Fauna, on teste vos connaissances sur les animaux. Par contre, pas besoin d’être un zoologue pour espérer l’emporter. Ici, il faut surtout savoir bien estimer : taille, poids, longueur de la queue,… Et en plus on fait des points si on est proche de la réponse!

Commentaire de ma copine : « Évidemment, toute la partie zoologie et science de la nature du jeu permet de découvrir de nouveaux animaux et d’en apprendre plus sur ceux que les enfants connaissent déjà. C’est aussi intéressant quand on doit placer des animaux sur la carte du monde car la division du plateau n’est pas faite par pays, mais plutôt par reliefs et types d’environnement/climat. Et les échelles de taille et de poids permettent d’aborder les notions d’unités de mesures : grammes, kilogrammes, mètres, centimètres, etc. »

2 à 6 joueurs / 45-60 minutes / 8 ans et plus

Lost Cites – Le Duel

Lost Cities – Le Duel propose aux joueurs d’endosser le rôle d’explorateurs qui partent à la recherche de civilisations disparues. Les joueurs posent, à tour de rôle, des cartes qui représentent leurs expéditions. Mais il faut faire attention, car si on commence une expédition, il faut s’assurer qu’elle rapportera assez sinon on peut perdre beaucoup de points. En somme, un jeu rapide de prise de risque.

Commentaire de ma copine : « C’est intéressant pour les maths de premier cycle parce qu’on classe par ordre croissant. Ça amène l’enfant à additionner, soustraire, multiplier en plus d’être une belle introduction à la résolution de problèmes. C’est aussi un bon support pour aborder les différentes civilisations disparues ou mythologiques qui sont représentées : Égypte antique, Atlantide, etc. »

2 joueurs / 30 minutes / 10 ans et plus

Pandémie

Sorti il y a plus de 10 ans, on peut dire que Pandémie est aujourd’hui, plus que jamais, d’actualité. On y joue un groupe d’experts scientifiques qui travaillent ensemble pour trouver le remède à 4 maladies qui se répandent sur la planète. Un incontournable des jeux coopératifs qui a été décliné sous plusieurs formes, dont une version legacy.

Commentaire de ma copine : « Comment l’enfant doit agir et déplacer son pion sur la carte, il apprend la géographie de façon concrète. En plus, chaque carte indique le nom de la ville et du pays, ce qui permet à l’enfant de faire le lien entre les deux. Comme c’est coopératif, le jeu amène les jeunes à développer des habiletés sociales : travailler en équipe, préparer un plan, communiquer entre eux, etc. »

2 à 4 joueurs / 45 minutes / 8 ans et plus

Un texte de Sylvain A. « Ludologue » Trottier de Jeux.ca