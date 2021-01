2021 pour les éditeurs québécois (5/5)

Pour moi, le début de l’année, c’est le moment où je sors mon téléphone pour prendre des nouvelles des maisons d’éditions québécoises. Comme les années précédentes, je vous propose un petit tour d’horizon des projets en cours et à venir pour les éditeurs de jeux de société de chez nous.

Cette année, ils ont été 23 à répondre à mon appel! Comme ça fait beaucoup pour un article, j’ai divisé le tout en plusieurs parties en les classant simplement par ordre alphabétique. Aujourd’hui : Scorpion Masqué, Subsurface, Synapses Games et Triton Noir.

Il me faut quand même vous mentionner que toutes les dates indiquées dans cette série sont des estimations données par les éditeurs et que celles-ci peuvent changer pour des raisons que vous pouvez sûrement imaginer. N’hésitez pas à consulter leurs sites web et réseaux sociaux pour vous tenir à jour.

Scorpion Masqué

Bonjour, Sylvain A. « Ludologue » Trottier

Du côté du Scorpion Masqué, on peut s’attendre, cette année, à deux nouveaux jeux et à une réédition. La première nouveauté, qui devrait arriver au printemps, est Olé Guacamole!. Ici, l’éditeur annonce un retour à l’esprit d’origine du Scorpion Masqué : un petit jeu de cocktail dont les règles s’expliquent en 8 secondes. À chaque tour, on révèle une lettre et il faut que les joueurs annoncent un mot qui ne contient pas les lettres visibles. « De quoi retourner le cerveau », assure l’éditeur qui assure que la petite boîte aura une forme bien particulière… sans vouloir en dire plus. Surprise donc!

L’autre nouveauté est Turbo Kidz (aucun lien avec le film québécois) qui devrait arriver en boutique vers le mois d’octobre. Probablement dans le même univers que Zombie Kidz et Zombie Teenz, le thème et la mécanique, quant à eux, seront tout autre. On quitte donc les zombies pour faire la course. En équipe de deux, chaque joueur aura une tâche différente : un tient un crayon d’une main et a les yeux fermés pendant que l’autre lui tient le pouce de sa seconde main et le guide à la manière d’un joystick. Le jeu est encore en phase de développement, car l’équipe désire intégrer une dimension évolutive pour guider le joueur et ajouter progressivement du nouveau contenu au jeu.

Pour la réédition, c’est Mot pour Mot qui aura droit à un restylage complet qui le ferait s’intégrer à la collection de Decrypto, Stay Cool et Master Word. La boite sera du même format et les visuels seront entièrement revus. Par contre, ceux-ci seront plus modernes que le style vintage des autres de la collection. De plus, le jeu sortira en 7 langues autre que l’anglais (dont le Scorpion Masqué ne possède pas les droits). Le mois de sortie visé est septembre.

Finalement, l’éditeur promet de proposer plus de variantes gratuites qui permettront aux possesseurs des jeux évolutifs Zombie Kidz et Teenz de faire des passerelles entre les deux jeux.

Subsurface

Avant d’être un éditeur, Subsurface était un blogue sur la conception de jeux. C’est cette année que le fondateur a décidé de se lancer dans l’édition avec le jeu With a Smile and a Gun qui a été sociofinancé avec succès cet été.

Au moment de discuter avec lui pour cet article, il venait tout juste de recevoir la confirmation que les impressions étaient terminées. Ainsi, le jeu devrait arriver en mai entre les mains des contributeurs. Pour ceux qui n’ont pas participé à la campagne, certaines boutiques comme l’Imaginaire, Ludold, Imaginius et le Familiprix Yanick Fournier de Saint-Constant auront des copies. Sinon, il est aussi possible de se procurer le jeu en late pledge ou de l’acheter sur le site web une fois arrivé au Québec.

Dans la deuxième moitié de l’année, l’éditeur devrait lancer une deuxième campagne de sociofinancement. Pour celui-ci, on peut s’attendre à un petit jeu de cartes de 20 à 30 minutes pour environ 2 à 5 joueurs. Pour l’instant, le jeu porte le nom de Dreamweavers car on y incarne des architectes des rêves.

L’éditeur espère qu’il sera possible de participer à des évènements ludiques pour présenter son jeu et rencontrer les joueurs et joueuses. D’ici-là, il invite les intéressé/es à participer à sa chaîne Discord pour avoir l’opportunité de tester les jeux qui s’en viennent.

Synapses Games

L’an passé, vers le mois de novembre, Synapses Games devait sortir Match5, mais, avec le contexte, le jeu a été retardé et c’est donc vers mars qu’il sera disponible. En attendant, il est possible de jouer à une version démo offerte gratuitement sur le site de l’éditeur. De plus, dès la sortie du jeu, celui-ci prévoit faire des animations en ligne du jeu.

Autre jeu dont le planning a été chamboulé : Fou à lier des auteurs canadiens Jay Cormier et Chase Disher. Prévu pour sortir au printemps, l’éditeur a choisi, étant donné que c’est un jeu de party qui nécessite d’être plusieurs autour de la table, de le repousser pour 2022.

Par contre, vers l’automne de cette année, un nouveau jeu, d’un auteur coréen cette fois-ci, devrait venir s’ajouter au catalogue de Synapses : Betta. Sur le thème des poissons, le jeu ciblera un public familial (8 ans et plus) avec des parties d’environ 15 à 20 minutes. Petit jeu abstrait, les joueurs devront superposer des cartes trouées pour laisser passer certains éléments et en couvrir d’autres.

De plus, l’équipe travaille sur un prochain jeu qui s’appellerait Pyramino : un jeu de construction de pyramide qui serait dans la même gamme que Betta. On peut aussi s’attendre à des « nouvelles choses » pour Cóatl qui, selon les mots de l’éditeur, « continueront à faire vivre le jeu d’une autre façon ».

Au passage, il mentionne qu’un jeu plus complexe est en développement depuis un peu plus d’un an. Créé par Maxime Tardif, anciennement éditeur et auteur de jeux chez Sphere Games, le jeu devrait sortir à l’automne 2022.

Finalement, l’équipe travaille à la mise en ligne de leurs jeux sur Board Game Arena. Ainsi, il sera possible de jouer à Cóatl, Betta et autres sur l’incontournable site web.

Triton Noir

Pour le Triton Noir, la dernière année a été très chargée avec le développement de Assassin’s Creed: Brotherhood of Venice. La production a d’ailleurs été lancée en décembre, donc les contributeurs de la campagne de sociofinancement devraient commencer à recevoir leurs copies aux alentours de mai ou juin. Pour ceux qui voudraient se procurer une copie, il sera possible d’acheter le jeu directement sur le site web qui sera revampé au courant de février. L’éditeur promet une très grosse boîte : « la hauteur de Gloomhaven et les dimensions de Mech VS Minion ». Les connaisseurs comprendront….

De son côté, V-Commandos aura droit à une campagne de sociofinancement au cours de l’année. Au menu, deux nouvelles boîtes avec figurines, extensions, nouveaux visuels et autres qui viendront bonifier le jeu de base. Toutes les figurines sont prêtes, il ne reste que quelques tests pour peaufiner les mécaniques de jeu.

Finalement, l’équipe entame un nouveau jeu, mais pour le moment rien ne peut être divulgué. Peut-être aussi que l’équipe s’agrandira au courant de l’année. À suivre…

Un texte de Sylvain A. « Ludologue » Trottier de Jeux.ca