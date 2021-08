Patchwork désormais disponible sur Board Game Arena

Aujourd’hui, Asmodee annonce que Patchwork, le récompensé jeu de table à la thématique tricot de Lookout Studio, débarque sur Board Game Arena. Patchwork est un jeu qui se joue à deux joueurs qui devront se faire face pour tricoter la plus belle courtepointe. Vous pouvez jouer en cliquant ici: https://boardgamearena.com/gamepanel?game=patchwork

Patchwork est accessible aux plus de six millions de membres de BGA. De plus, les membres Premium ont la possibilité d’inviter n’importe quel membre de BGA à jouer, même dans le cas où ce joueur n’a pas de compte Premium.

Les avantages additionnels de l’abonnement Premium incluent :

Les comptes Premium de Board Game Arena peuvent ignorer les publicités et ont un accès illimité à une liste de jeux Premium comme Pandemic, Splendor, Agricola, et bien plus.

Les comptes Premium comportent également des atouts supplémentaires comme les modes de jeu Hotseat, la possibilité de converser en audio ou en vidéo, des statistiques de jeu et l’accès à des tournois.

Pour plus d’informations sur les comptes Premium et leurs prix, vous pouvez visiter le site de Board Game Arena ici: https://en.boardgamearena.com/premium

Board Game Arena compte plus de 6 millions d’utilisateurs qui jouent plus de trois millions de parties à chaque mois. La plateforme accueille la version en ligne de plus de 300 jeux, dans plus de 42 langues. Asmodee a fait l’acquisition de la plateforme en février et continuera d’y ajouter des titres de son catalogue de jeux. Les autres titres populaires d’Asmodee disponibles sur Board Game Arena incluent Carcassonne, 7 Wonders et Jaipur. Depuis l’acquisition, Asmodee a également ajouté son jeu coopératif à succès, Pandemic, et son populaire jeu style poker basé sur des pierres précieuses, Splendor , à la plateforme en ligne.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca