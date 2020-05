Rainbow Six Siege: Détails sur Operation Steel Wave

Operation Steel Wave dévoile son contenu

La nouvelle saison de Rainbow Six Siege, Operation Steel Wave, succès à Void Edge qui avait introduit nombre de nouveaux éléments. Iana et Oryx les deux nouveaux opérateurs faisaient leur entrée tandis qu’on bénéficiait de Rework Oregon, une relecture de la célèbre map Oregon. Mais ce n’est pas tout puisque Ubisoft introduisait aussi une refonte du menu principal et une meilleure gestion des débris.

L’éditeur vient d’ailleurs de diffuser une vidéo de présentation de son nouveau contenu. Deux nouveaux opérateurs sont de la partie. On trouve tout d’abord Ace, un attaquant norvégien qui est un nouveau « hard breacher » à la manière de Thermite. Sauf que dans son cas il peut lancer des gadgets capables de créer des ouvertures ou détruire des gadgets adverses. Il est à 2 de vitesse et d’armure.

La défenderesse quant à elle se nomme Melusi et nous vient d’Afrique du Sud. Elle utilise une sorte de sonar qui se déclenche dès qu’un attaquant se trouve dans sa zone. Il émet un son qui va non seulement gêner les attaquants mais ralentir leur mouvement (mais pas leur visée) de la même manière que les barbelés. Elle est à 3 de vitesse et 1 d’armure.

Mais cette saison amène également un autre remaniement de map avec Rework House. Cette carte présente depuis les débuts du jeu a été totalement repensée sans pour autant sacrifier ce qui rend cette map si populaire. C’est très impressionnant! La maison s’agrandit à certains endroits, est modifiée à d’autres.

Les serveurs de test seront en ligne dès demain le 19 mai. Les nouveaux opérateurs seront disponible juste après d’abord pour les détenteurs de l’abonnement de saison 5 et après pour tous les autres moyennant des points de renom ou de monnaie R6.

À cela s’ajoute la refonte de la Pro League en Amérique du Nord. Pas de doute, tout va bien pour Rainbow Six Siege!