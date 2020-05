Le tout premier Resident Evil recréé dans Resident Evil 4 !

Après le succès des remakes de Resident Evil 2 et 3, les fans de la franchise espèrent que d’autres jeux subissent le même traitement. Les rumeurs semblent indiquer que Capcom travaille fort sur une nouvelle version de Resident Evil 4… Mais qu’en est-il des autres titres plus vieux, comme Resident Evil 0, Code Veronica ou le tout premier Resident Evil ?

Le youtubeur Mr. Curious n’a pas attendu après Capcom et il s’est permis de recréer Resident Evil premier du nom dans le moteur de jeu de Resident Evil 4 ! Et le résultat est plutôt impressionnant. La chaîne Residence of Evil nous donne un premier aperçu…

Évidemment, plusieurs modèles 3D de Resident Evil 4 sont réutilisés dans ce remake, en plus du système de combat et de la gestion de l’inventaire. Pour le moment, ce remake amateur n’est pas disponible… La page Patreon de Mr. Curious, où devait avoir lieu la sortie du jeu, semble avoir disparu depuis la parution de cette vidéo. Capcom aurait-il eu vent de ce projet ? Mystère et boule de gomme…