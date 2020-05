Sea of Thieves naviguera sur les eaux Steam en juin

Après un passage remarqué sur Xbox One, le jeu de pirates Sea of Thieves développé par Rare jettera l’ancre sur la plateforme Steam le 3 juin prochain. Bien que cette nouvelle licence était déjà accessible sur Windows 10 par l’entremise du Microsoft Store et du service Xbox Game Pass, ce sera la première fois que vous pourrez l’acheter ailleurs.

Depuis sa sortie en mars 2018, Sea of Thieves a énormément évolué. Rare ne cesse de créer du contenu et d’améliorer l’expérience de base qui se résume à explorer un vaste monde, partir à l’aventure et former un équipage de pirates impitoyables. La recette est gagnante avec ses quelque 10 millions de joueurs à travers le monde.

La version Steam de Sea of Thieves sera vendue 39,99 $ en devise américaine, donc le prix canadien devrait se situer autour de 49,99 $. Pour en apprendre plus au sujet du jeu, visitez le site officiel à l’adresse suivante : www.seaofthieves.com.

Bande-annonce : Sea of Thieves, deux ans plus tard