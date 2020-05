Les jeux gratuits et aubaines gaming du 22 mai 2020

Coincé à la maison et vous aimeriez découvrir de nouveaux jeux ? Avec la propagation du COVID-19 qui empêche plusieurs personnes de sortir de chez eux, plusieurs studios de jeux vidéo continuent d’offrir certains de leurs jeux gratuitement ainsi que des aubaines sur leurs jeux les plus populaires !

Sur Steam, quelques jeux en essai gratuit, comme le sympathique 10 Second Ninja X et Day Z. Les « free-to play » GWENT et Crucible sont maintenant disponible. Civilization IV remplace GTA V comme jeu gratuit sur l’Epic Games Store.

Sur Playstation 4, la démo du jeu Iron Man VR est maintenant disponible ! Aussi, les DLC du jeu Mafia 3 sont gratuits à récupérer si vous possédez le jeu. Même chose pour les DLC Pearls From The East et Green Cities pour le jeu Cities : Skylines.

Il est aussi possible de récupérer le tout premier jeu The Witcher sur GOG gratuitement ! Suffit d’avoir un compte GOG et d’avoir téléchargé le jeu Gwent pour pouvoir récupérer The Witcher gratuitement.

STEAM

AMAZON

HUMBLE BUNDLE

PLAYSTATION 4

XBOX

EPIC GAME STORE

Sid Meier’s Civilization VI (Gratuit, jusqu’au 28 mai à 11h)

STADIA – MOIS DE MAI (dois posséder un abonnement PRO)

Destiny 2

GRID

Gylt

Serious Sam Collection

Spitlings

Stacks On Stacks (On Stacks)

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest : Hand of Gilgamesh

Zombie Army 4 : Dead War

SteamWorld Heist

The Turing Test

PUBG – Pioneer Edition

TWITCH PRIME – MOIS MAI (dois posséder un abonnement)

Snake Pass

Fractured Minds

Pankapu

Avicii Invector

The Little Acre

Urban Trial Playground

Yono & The Celestial Elephant

Old School Musical

