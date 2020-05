WHAT THE GOLF? est le Smash des jeux absurdes

J’aime beaucoup le jeux de golf. Qu’on parle de Everybody’s Golf, de Mario Golf ou de Golf Story, ces jeux ont le don de me détendre, comme une vraie partie de golf sur le terrain (sans les coups de soleil et les mottes de terres qui partent avec ma balle).

Malheureusement pour moi, WHAT THE GOLF? n’est pas vraiment un jeu de golf.

Heureusement pour moi, c’est un hommage diablement brillant à un genre que j’affetionne encore plus, les jeux humoristico-absurdes.

Voici comment, déguisé en jeu de golf, WHAT THE GOLF? est en fait un hommage aux Katamari Damacy et WarioWare de ce monde.

Rendre un jeu drôle, une mission difficile (mais pas impossible)

Mon métier principal, dans la vie, est d’écrire de l’humour. Ayant travaillé sur des émissions de télé et de radio ainsi qu’avec plusieurs humoristes, je sais que de provoquer le rire est une mission difficile.

Et c’est encore plus difficile dans un jeu. Certes, certains jeux réussissent à nous faire expirer de l’air du nez un peu plus fort, mais rire à voix haute? C’est plus rare.

C’est que l’humour, c’est une question de timing. Si vous écoutez un numéro de Louis-José Houde, il est probable que vous allez rire à plusieurs reprises. Maintenant, faites lire l’exact même texte par votre grand-mère, et il est probable que vous n’obtiendrez pas le même résultat.

Pourquoi? Parce que ce qui compte ce n’est pas seulement ce que l’humoriste raconte, mais comment il le raconte. Une petite pause entre deux phrases, une intonation placée sur un certain mot, un changement de débit peuvent faire toute la différence.

Et dans un jeu vidéo, c’est extrêmement difficile de maîtriser ce timing, parce que le joueur est en contrôle du rythme auquel le jeu avance. Si le joueur regarde son cellulaire entre deux répliques, c’est trop tard. Vous avez beau avoir écrit la ligne la plus drôle de tous les temps, le joueur ne rira sûrement pas.

Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que WHAT THE GOLF? a réussi à me faire rire, en intégrant l’élément de surprise à même le jeu.

Quand le jeu commence, on vous demande d’envoyer votre balle de golf vers le trou. On nous présente un contexte familier: un jeu de golf, comme on en a vu des dizaines.

Mais soudainement, après quelques trous, on arrive pour frapper la balle, et quelque chose d’inattendu se produit; ce n’est pas la balle qui part dans les airs, mais notre golfeur.

Le ton est installé; on va vous surprendre à tous les détours, et vous faire rire.

Un hommage aux jeux rigolfeurs venus avant

Une autre chose saute aux yeux à mesure qu’on avance dans WHAT THE GOLF?: les développeurs, Triband, sont des fans de jeux vidéo qui ont joué à tout.

Les références et hommages fusent de partout. Après quelques minutes de jeu, je n’ai pu m’empêcher de me dire que quelque chose dans l’esprit de ce titre me rappelait l’un de mes jeux favoris de tous les temps, Katamari Damacy… juste avant qu’on me propose un niveau où tout adhère à ma balle et où je dois ramasser le plus d’éléments possible pour former et un katamari.

Je ne vous volerai pas tous les punchs, parce que ça serait bien dommage, mais j’ai trouvé des hommages évidents à une foule de jeux, de Super Mario à Elastomania (je ne peux pas être le seul qui se souvient d’Elastomania!?!).

Incontournable

WHAT THE GOLF? n’est pas un jeu parfait. On aurait apprécié une plus longue durée de vie (5 à 10 heures vous suffiront pour compléter le parcours), et le niveau de difficulté est parfois mal calibré (je pense à l’infâme dernier niveau des crabes, pour ceux ayant déjà joué).

Mais WHAT THE GOLF? est également un jeu amusant, drôle, débordant de bonnes idées, et qui saura plaire à ceux qui se passionnent pour l’histoire des jeux vidéo.

Sur ce, je retourne jouer.

FORE!

Note: Un code à des fins de critique nous a été remis par l’éditeur.