Turbulent se refait une beauté pour ses 18 ans!

Turbulent fait peau neuve avec un nouveau site web et une nouvelle imagerie

Chez jeux.ca on sait à quel point changer son image de temps en temps peut-être bénéfique. Nous-mêmes avons changé notre site web plusieurs fois qui a évolué dans le but de toujours mieux vous accueillir, chères lectrices et chers lecteurs. Pour le studio montréalais Turbulent, il en va un peu de même. Fondé il y a 18 ans, l’entreprise en profite pour se rajeunir et se moderniser à travers une refonte de son image, même si son logo reste inchangé.

Aperçu du nouveau site web de Turbulent

Fruit d’une collaboration entre Turbulent et l’agence spécialisée en stratégie de marque Brandlucent, ce travail se décline tant sur le nouveau site web du studio que sur ses médias sociaux.

La page à propos du site de Turbulent

Pour Marc Beaudet, président de Turbulent, il s’agit de communiquer l’ADN de l’entreprise tout en la rendant plus moderne et plus vivantes. « Chez Turbulent, nous laissons place à la croissance et à l’inattendu, l’atmosphère est collaborative, l’humain est respecté, et la créativité est une oeuvre commune. C’était important de trouver le bon ton pour l’affirmer et je remercie les équipes de Turbulent et de Brandlucent pour ce résultat inattendu! » déclare le président.

T-shirts et cahier de notes à l’image de l’entreprise

Pour rappel, Turbulent travaille aussi bien sur des jeux vidéo comme Star Citizen que dans le secteur éducatif. Un vrai couteau-suisse de la créativitech.