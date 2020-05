Les conférences à ne pas manquer cet été

Le E3, c’était magique. C’était le Noël du joueur, avec plus d’annonce et de surprise qu’on pouvait imaginer. L’annulation de l’évènement nous a remplis de chagrin, mais à la fin de l’été, nous réaliserons que ce n’était pas une mauvaise chose, bien au contraire. Des cendres du E3 naissent plus d’une douzaine de conférences spécialisée, étalée sur plusieurs mois. Pas de spectacle grandiose avec orchestre sur scène : juste du contenu clair et concis.

Voici la liste des conférences à ne pas manquer cet été.

Wholesome Direct (26 mai à 13 h)

WholesomeGames était d’abord un compte Twitter qui s’était donné pour but de mettre en lumière des jeux indépendants mignonss, joyeux et colorés. Pas moins de 50 jeux étaient présents dans cet ultime rassemblement d’indies réconfortant, dont 10 productions canadiennes.

PlayStation State of Play – Du gameplay The Last of Us II (27 mai à 16 h)

Juste avant sa sortie, nous aurons droit à 25 minutes de gameplay de The Last of Us II, pour ceux qui n’étaient pas encore convaincus.

À écouter sur Twitch: https://www.twitch.tv/playstation

The Outriders Broadcast (28 mai à midi)

Square Enix dévoilera des détails sur leur hybride jeu de tir/RPG pour prochaine génération le 28 mai prochain dans cette présentation dédiée à cette nouvelle franchise nommée The Outriders.

Indie Live Expo 2020 (6 juin à 19 h)

Une organisation japonaise se lance aussi dans la course aux primeurs indie. On nous promet entre autres des nouvelles du prochain jeu de Toby Fox et Swery.

À écouter sur Twitch: https://www.twitch.tv/indie_live_expo_en

The Guerilla Collective (6, 7, et 8 juin à 13 h)

The Guerilla Collective sera sans aucun doute la présentation la plus importante de l’été. Animé par Greg Miller, cet événement étalé sur 3 jours fera servira de promotion pour les éditeurs indies comme Raw Fury, 11 Bit Studio, Humble Bundle, Paradox Interactive et plusieurs autres.

À écouter sur Twitch: https://www.twitch.tv/guerrillacollective

PC Gaming Show (6 juin à 15 h)

Le PC Gaming Show revient cette année. C’est souvent le festival du RTS et du MMO, de même qu’un endroit de choix pour dévoiler la prochaine génération de carte graphique.

À écouter sur Twitch: https://www.twitch.tv/pcgamer

The Future Gaming Show (6 juin à 17 h 30)

Difficile de dire en quoi se spécialise le Future Gaming Show. On nous parle de sortie console, mobile et en streaming. C’est en quelque sorte le complément au PC Gaming Show.

À écouter sur Twitch: https://www.twitch.tv/gamesradar

Night City Wire (11 juin)

Des nouvelles de Cyberpunk 2077, directement de CD Projekt Red?! On n’en peut plus d’attendre ce qui sera probablement LA grosse sortie de 2020.

The Escapist Indie Showcase (11 juin à 15 h)

Une autre conférence sur les indies (on en a jamais assez!), cette fois présenter par le magazine web The Escapist, en collaboration avec GOG.com. Plus de 70 développeurs y participeront!

EA Play 2020 (11 juin à 19 h)

EA est de retour cette année, pour nous présenter sa nouvelle lignée de jeux de sports (Fifa, Madden, NHL, NBA, UFC, etc.). Étant donné la conférence plutôt maigre de l’an dernier, on pourrait s’attendre à quelques annonces surprises de la part de EA.

À écouter sut Twitch: https://www.twitch.tv/ea

Day of the Devs édition Summer Game Fest (22 juin à 11 h, et le 20 juillet)

Une autre présentation focalisée sur les indépendants, avec un line up d’éditeur impressionnant incluant Annapurna Interactive, The Behemoth, Finji, Sabotage Studio, Team17, thatgamecompany et Tribute Games?!

New Game+ Expo (23 juin à midi)

Une conférence strictement japonaise, qui nous donnera des nouvelles de Acttil, AKSYS Games, Arc System Works America, GungHo America ,Idea Factory International, Inti Creates, KOEI TECMO America, Natsume Inc., NIS America, Inc., PLAYISM, Sega, SNK, Spike Chunsoft et WayForward.

À écouter sur Twitch: https://www.twitch.tv/newgameplusexpo

Xbox Series X, les exclusivités (Juillet)

Si la dernière présentation de Microsoft nous donnait les premières images des jeux présents sur la Xbox Series X, la conférence de juillet sera dédiée aux exclusivités de ses studios maison. Un Fable de Playground games, un nouveau Forza, et quelques surprises seront au rendez-vous.

Ubisoft Forward (12 juillet à 15 h)

Content de voir qu’Ubisoft prendra ses distances de ce mois de juin complètement fou pour nous annoncer leur plan pour 2020 et au-delà. Bien évidemment, Assassin’s Creed Valhalla sera en avant plan, mais nous pouvons aussi nous attendre à des dates de sorties revisées pour Watch_Dogs Legion, Gods and Monsters, Beyond Good and Evil 3, des nouvelles de Rainbow Six, et d’autres surprises, j’en suis certain!

À écouter sur Twitch: https://www.twitch.tv/ubisoft

Gamescom (à partir du 24 août)

Contrairement au E3, Gamescom n’est pas annulé, mais sera plutôt entièrement digital. Encore plus près de la sortie des consoles de la prochaine génération, on pourrait s’attendre à une autre série d’annonce et d’exclusivité.