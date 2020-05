Phantasy Star Online 2 débarque enfin sur PC

Quelques mois après une bêta fermée qui a très bien fonctionné sur Xbox One, Phantasy Star Online 2 voit enfin le jour sur PC. Pas trop tôt diront les fans puisque le jeu a ouvert ses serveurs officiellement le 14 avril dernier pour la console de Microsoft.

C’est donc près de 8 ans après la sortie du jeu au Japon qu’il sera possible de prendre part à cette grande aventure sur PC. Phantasy Star Online 2 peut être téléchargé sur le Microsoft Store dès maintenant et nécessite Windows 10 (ainsi que l’application Xbox).

Phantasy Star Online 2 adopte un modèle d’affaires Free-to-Play, autrement dit le jeu de base est gratuit. Il est possible de payer pour obtenir plus d’espace de stockage, des sauvegardes supplémentaires et une tonne d’autres éléments cosmétiques. Le gameplay, quant à lui, est une évolution des jeux Phantasy Star Online et Phantasy Star Universe avec un penchant pour le style MMO.

« Avec l’arrivée de PSO2 sur PC, les joueurs nord-américains sur Xbox One et PC pourront maintenant s’allier dans le jeu. Le crossplay permet à tous les joueurs de se regrouper alors que la progression dans le jeu est liée entre les différentes plateformes. Notre but est de fournir aux joueurs encore plus de façons de se connecter les uns avec les autres », a déclaré Fred White, en charge du marketing pour Phantasy Star Online 2 en Amérique du Nord.

Pour de plus amples détails sur PSO2, dirigez-vous sur le site officiel à l’adresse suivante : https://pso2.com/landing