Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai annoncé

Plus tôt aujourd’hui, Square Enix a annoncé un nouveau jeu de rôle et d’action (ARPG) intitulé Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai. Il sera commercialisé au courant de l’année 2021 sur des consoles non spécifiées.

Infinity Strash fait partie d’un ensemble de trois projets tirés de la série Dragon Quest. Ces derniers sont développés pour coïncider avec une nouvelle nouvelle série anime Dragon Quest au Japon.

En plus du RPG sur consoles, Square Enix prépare un jeu destiné pour les arcades, Dragon Quest: The Adventure of Dai – Xross Blade. Enfin, un jeu mobile est aussi en chantier, connu sous le nom de Dragon Quest: The Adventure of Dai – Tamashii no Kizuna.

Site officiel (en japonais ) : https://www.dqdai-is.com/

Bande-annonce du jeu Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai