Les jeux gratuits et aubaines gaming du 29 mai 2020

Coincé à la maison et vous aimeriez découvrir de nouveaux jeux ? Avec la propagation du COVID-19 qui empêche plusieurs personnes de sortir de chez eux, plusieurs studios de jeux vidéo continuent d’offrir certains de leurs jeux gratuitement ainsi que des aubaines sur leurs jeux les plus populaires !

Afin de célébrer le lancement de son évènement Invictus, Star Citizen sera jouable gratuitement pour tout le monde jusqu’au 2 juin prochain ! Suffit d’aller sur le site officiel du jeu et de se créer un compte afin de pouvoir télécharger le jeu.

Twitch a annoncé que plus de 20 jeux SNK seront disponible gratuitement durant l’été pour les membres Twitch Prime ! Sept sont présentement disponible, dont The King of Fighters et Samurai Shodown 2.

Sur PC, Borderlands : The Handsome Collection vient remplacer Civilization VI comme jeu gratuit de la semaine. Les démos pour les jeux Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit : Become Human sont présentement disponible sur Steam. Sur Uplay, Far Cry 5 est en essai gratuit le temps d’une fin de semaine !

STEAM

AMAZON

HUMBLE BUNDLE

Humble Cities : Skylines Bundle (Vaut 137$, minimum de 1,50 $)

PLAYSTATION 4

XBOX

EPIC GAME STORE

STADIA – NOUVEAUTÉ DU MOIS DE JUIN (dois posséder un abonnement PRO)

Get Packed

Little Nightmares

Power Rangers: Battle for the Grid

SUPERHOT

Panzer Dragoon: Remake

TWITCH PRIME – MOIS JUIN (dois posséder un abonnement)

Snake Pass

Fractured Minds

Pankapu

Avicii Invector

The Little Acre

Urban Trial Playground

The Last Tinker : City of Colors

Anna’s Quest

Silence

The King of Fighters 2000

Fatal Fury Special

Art of Fighting 2

Pulstar

Blazing Star

Samurai Shodown II

The King of Fighters 2002

AUTRES :