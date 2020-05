Dontnod ouvre un studio à Montréal

Après avoir livré d’excellents titres tels que Life is Strange, Remember Me et Vampyr, le studio français indépendant Dontnod Entertainment étend ses horizons et prépare l’ouverture d’un studio à Montréal. Ce sera l’occasion pour la société de travailler sur un tout nouveau projet avec l’immense talent d’ici dès le mois de juin 2020.

Dontnod est l’un des plus importants studios de France qui emploie pas moins de 250 professionnels dans l’industrie. En plus de notre bassin de talent irréprochable, d’autres facteurs ont favorisé l’expansion en territoire montréalais, notamment les généreux crédits d’impôt de 37,5 % pour les jeux offerts en version française et notre écosystème technologique sans pareil en Amérique du Nord.

Montréal continue de se présenter en véritable pépinière du jeu vidéo. Pour le studio Dontnod Entertainment, c’est une façon de se rapprocher de son principal marché, les joueurs nord-américains. À terme, la filiale basée à Montréal comptera une cinquantaine d’employés, dont certains venus épauler leurs collègues du Québec depuis la France.

« Nous sommes extrêmement heureux de la création de notre filiale à Montréal. L’ouverture de cette entité nous permettra d’ajouter une nouvelle chaine de production en plus de nos équipes basées en France et déjà reconnues internationalement pour la qualité de leurs réalisations. Avec son dynamisme et un très large bassin de talents qualifiés, Montréal constitue l’endroit privilégié pour accélérer notre développement par un nouveau projet et pour raconter de nouvelles histoires captivantes à nos joueurs », a déclaré Oskar Guilbert, président directeur général de DONTNOD.

Nous ne savons pas encore qui dirigera le studio montréalais de Dontnod. Le Québec continue de rayonner dans le monde en tant que joueur majeur de l’industrie du jeu vidéo.