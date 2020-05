Non Cathy, Cyberpunk 2077 ne doit pas être banni

Plus tôt aujourd’hui, j’ai été sidéré par un article publié sur Radio-Canada au sujet d’un jeu vidéo jugé trop violent et déviant pour nos pauvres gamers aux yeux chastes. Cyberpunk 2077, le gros hit attendu du studio polonais CD Projekt Red cet automne, se déroule dans un futur peu envieux où les corporations mènent le monde et où différents gangs se livrent à une lutte perpétuelle pour le contrôle de territoires.

Cathy Tétreault, directrice générale du Centre Cyber-Aide, croit que le contenu de Cyberpunk 2077 est « tout à fait inapproprié, peu importe l’âge ». Une remarque plutôt étrange qui vient un peu censurer des sujets sensibles comme la sexualité et la violence quand leur traitement ne cadre pas selon nos désirs. Des institutions comme l’Entertainment Software Rating Board (ERSB) effectuent déjà un travail en amont pour protéger les joueurs contre des contenus inadéquats.

La défense de Madame Tétreault concernant Cyberpunk 2077 est l’une des plus classiques, soit celle de protéger nos enfants. Je n’ai rien contre, mais il ne faut pas non plus leur montrer que ce qui est beau et juste. D’autant plus qu’un jeu vidéo est une forme d’évasion qui dresse des portraits hypothétiques d’une réalité souvent dystopique. Je crois que les jeunes sont en mesure de faire la part des choses. Si leur éducation sexuelle ou du droit des femmes passe par un médium interactif comme Cyberpunk 2077, le problème est peut-être plus enraciné qu’on ne le pense. Bannir le jeu n’y changerait absolument rien.

Les jeux vidéo sont souvent pris pour cible de notre incompétence collective. Ils sont les parfaits bouc émissaires de nos propres failles en tant que société. Un jeune a commis un acte de violence? Ça doit être à cause de Grand Theft Auto. Ce type de réflexion mène nulle part et se veut dommageable pour l’industrie en entier. Un sophisme des temps modernes qui démontre une réelle incapacité à nuancer, à accepter qu’un médium dérange sans pour autant glorifier la haine. Il y a un monde de différences entre un jeu comme Cyberpunk 2077 et d’autres comme Hatred ou à limite Manhunt. Et pourtant, même les oeuvres les plus controversées, violentes ou je-ne-sais-quoi ont un rôle à jouer pour éduquer justement.

Madame Tétreault a aussi évoqué que nous sommes « en droit de se demander quelle sorte de messages souhaitons-nous véhiculer à nos jeunes ». Vrai, mais à 17 ans (Cyberpunk 2077 est classé M), un jeune a la capacité de raisonner et de prendre des décisions par lui-même. Il faut arrêter de les traiter dans la ouatte et de tout prendre avec nos gants blancs. Dans la vie, il y a de la laideur, de l’horreur, du mauvais. Il y a aussi du beau et du bon, tel que témoigné par une tonne de jeux qui ne font pas partie de la rhétorique des défracteurs comme Madame Tétreault qui cherchent des poux où il n’y en a pas vraiment.

Bannir (lire : censurer) du contenu ne devrait jamais être pris à la légère. Il s’agit d’une forme de contrôle sur la population, motivée par une vision souvent personnelle de ce qui est acceptable. De plus, à l’ère de la distribution numérique et de la globalisation, il devient quasi impossible d’empêcher, de dicter à la population ce qu’elle doit consommer ou non. La censure a même l’effet inverse : je me rappelle encore qu’au secondaire, les romans de l’auteur Patrick Sénécal avaient été bannis. Un peu pour la même raison évoquée ici, utilisée à tort et à travers, pour « protéger les jeunes ». Protéger de quoi au juste? D’un texte ou d’une imagerie qui ne cadrait pas avec les valeurs arbitraires d’une institution publique.

Et vous savez quoi? Cela m’avait poussé à lire tous les romans de cet auteur. Madame Tétreault, au lieu de militer pour empêcher la sortie de Cyberpunk 2077 au Québec, je vous invite à le considérer pour ce qu’il est : une fiction futuriste destinée à un public mature. À moins de partir en croisade contre tous les jeux aux sujets épineux (et il y en a beaucoup!), grimper aux rideaux pour un cas aussi marginal ne fait que vous discréditer.

Qu’est-ce qui vous choque vraiment? Le fait de pouvoir choisir la taille de son sexe dans un jeu moderne ou le trafic d’êtres qui perdent leur humanité au profit de la technologie? Dans tous les cas, CD Projekt RED n’a pas froid aux yeux et je crois que c’est cette audace qui vous dérange. Oser peindre un monde inégal dicté par le transhumanisme, à la fois viscéral et choquant.

Cathy, Cyberpunk 2077 ne sera pas le premier jeu vidéo banni au Canada ni au Québec, je vous l’annonce. L’éducation passe aussi par l’acceptation des oeuvres qui nous choquent.