10 jeux vidéo Cyberpunk en attendant Cyberpunk 2077

Nous étions obligés de le citer, et de le citer en premier puisqu’il s’agit là DU jeu à l’ambiance cyberpunk disponible en 2020 avant le très attendu Cyberpunk 2020. Les aventures de Cloud et de ses amis tombent dans cette catégorie. Entre la Midgar futuriste qui nous occupe et nous obsède pendant toute la durée du jeu et la tour hyper moderne de la Shinra avec des technologies de réalité virtuelle, on peut dire qu’on baigne dans le cyberpunk. Mais c’est surtout le contraste avec les taudis qui rend encore plus pertinente son appartenance à ce mouvement. En tout cas, qu’il s’agisse du Remake ou de l’original, vous aurez une bonne expérience du genre avec Final Fantasy VII.

Crédit photo: Jeux.ca