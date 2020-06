Critique – BioShock The Collection

BioShock The Collection vous permet de revivre la trilogie sur Nintendo Switch

Critique réalisée via un code offert par Nintendo of Canada

Annoncée durant le dernier Nintendo Direct Mini, BioShock The Collection est enfin disponible sur la console hybride. Qu’en est-il donc? Portage au rabais ou nouvelle possibilité de profiter de cette série qui s’est arrêtée trop rapidement? Eh bien force est de constater que c’est vers cette dernière qu’on se dirige. Le travail conjoint de Blind Squirrel, Virtuos et les studios de 2K est remarquable et c’est une vraie joie de se replonger dans les aventures de Jack, Subject Delta et Booker Dewitt.

Rappelons tout de même qu’il s’agit ici du même travail que pour les versions PS4, Xbox One, PC et MacOS paru en 2016 (et 2017 pour la version MacOS). Rien de bien nouveau sous le soleil donc. On apprécie surtout les nombreux ajouts à BioShock comme un commentaire du réalisateur Ken Levine sous forme de nouveaux audiologs à découvrir tout au long du jeu. On trouve aussi une partie musée qui offre de nombreux concept arts entre autres. Mais il est dommage que ce même soin n’ait pas été apporté aux deux autres titres. BioShock 2 et BioShock Infinite ne proposent en effet que leur jeu respectif sans aucun bonus.

Par ailleurs chaque production est livré avec ses contenus additionnels de quoi prolonger leur durée de vie de manière significative. Les amateurs de défis et ceux qui souhaitent boucler la boucle pourront s’en donner à cœur joie.

Le seul reproche que l’on peut faire à cette compilation est que les contrôles des deux premiers BioShock ne sont pas les plus à jour. En effet, les commandes des FPS se sont standardisées avec le temps. Preuve en est que BioShock Infinite les utilisent presque toutes notamment la pression sur le joystick gauche pour courir. Mais tout le reste est excellent et on est ravi que ces trois aventures soient enfin disponibles pour les possesseurs de Nintendo Switch.