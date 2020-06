Les jeux gratuits et aubaines gaming du 5 juin 2020

Coincé à la maison et vous aimeriez découvrir de nouveaux jeux ? Avec la propagation du COVID-19 qui empêche plusieurs personnes de sortir de chez eux, plusieurs studios de jeux vidéo continuent d’offrir certains de leurs jeux gratuitement ainsi que des aubaines sur leurs jeux les plus populaires !

Sur Steam, le populaire jeu « battle royale » PlayerUnknown’s Battlegrounds (aka PUBG) est en essai gratuit pour la fin de semaine. Aussi, les prologues Ever Forward et Anthology of Fear sont gratuits sur Steam, en plus de la nouvelle démo du jeu Project Downfall.

Sur console, Call of Duty : WWII et Battlefront II sont disponibles gratuitement sur Playstation 4 pour ceux qui ont un abonnement PS Plus. Sur Xbox One, les jeux Sonic Forces, Super Monkey Ball : Banana Blitz HD et Arcade Classics Anniversary sont en essai gratuit pour la fin de semaine.

Jusqu’au 17 juin, c’est l’évènement Days of Play pour Playstation ! De gros rabais sur plusieurs jeux, autant dans le magasin numérique de Playstation que les versions physiques dans les magasins traditionnels. Plusieurs classiques comme The Last of Us, Uncharted : The Lost Legacy, God of War et Ratchet et Clank sont seulement 9,99 $.

Overcooked (Gratuit, jusqu’au 11 juin à 11h)

