OnMobile ouvre un studio de jeux vidéo mobiles à Montréal

L’un des leaders du jeu mobile, OnMobile, s’installe à Montréal

La métropole québécoise a bien mérité son nom de plaque tournante du jeu vidéo. Après Dontnod, les créateurs de Remember Me et Life is Strange, qui ouvre une succursale à Montréal, voici que le chef de file du divertissement mobile, OnMobile, ouvre également un studio dans la ville. Ce dernier sera dédié aux jeux vidéo pour téléphones intelligents et tablettes et accueillera 25 personnes au départ. Il est en effet prévu de monter ce nombre 50 au cours de l’année prochaine.

Mais ce n’est pas tout. Comme tout bon invité, OnMobile arrive au Québec avec un cadeau et pas n’importe lequel. L’entreprise a investi un million de dollars dans rob0, une technologie québécoise qui est une solution visuelle d’analyse de rétention reposant sur l’intelligence artificielle la plus innovante pour les développeurs de jeux vidéo.

« En tant que président et chef de la direction d’une entreprise indienne, je suis très enthousiaste à l’idée de rapatrier une partie de nos activités à Montréal, déclare François-Charles Sirois. Notre investissement dans rob0 est stratégique et présente de nombreuses synergies avec nos projets. Montréal étant un foyer à la fois pour l’intelligence artificielle et le jeu vidéo, je suis convaincu que nous pourrons attirer plusieurs des plus talentueux experts de l’industrie. »

Un texte de Antoine Clerc-Renaud