Top 5 – Révélation des jeux PlayStation 5 qu’il me tarde d’essayer!!!

L’excitation, l’anticipation, et le désir d’en apprendre et découvrir d’avantage ce que nous réserve la PlayStation 5 ne sont que quelques façons de pouvoir exprimer comment je me suis senti durant et après la présentation de la toute nouvelle console, gracieuseté de Sony!

Alors pourquoi pas partager avec vous les jeux qu’il me tarde le plus d’essayer en particulier, car ceci est un fait, chacun et chacune aura ses propres chouchous. Les jeux mentionnés ci-dessous n’apparaissent pas en ordre de préférence. Je suis enivré par chacun d’entre eux! C’est parti!

Resident Evil 8: Village

Lorsque cette bande-annonce a débuté, j’étais très loin de me douter que nous aurions droit ici à une révélation nouvelle pour Resident Evil 8. Après tout l’annonce commence en disant « This is the end of his story ». Bien sûr le trailer parle ici du personnage emblématique Chris Redfield.

Nouvelle créature pour Resident Evil 8 Village… simple contagion résultant d’un nouveau virus, ou un « Loup-garou » surnaturel? Le temps nous le diras?

Pour l’instant on ignore si on aura la possibilité d’incarné monsieur Redfield, mais ce dernier semble venir en aide au personnage que le joueur incarnera. La raison pour laquelle j’ai hâte d’essayer Village est parce que, à priori, il semble avoir des éléments de surnaturels incorporés dans ce Resident Evil. En effet Village à l’air de faire intervenir des « sorcières » et des « loups-garous ».

De plus, combien de temps c’est-il écoulé entre Resident Evil 7 et ce dernier? Aurons-nous des références au jeu numéro 7 dans Village?

En sera-t-il le cas? Virus ou Resident Evil: Silent Hill edition? Je ne sais pas comment réagir face à ça si c’est le cas… Je ne serais pas contre l’idée, mais après tout, Resident Evil est certes du survival-horror, ce n’est pas un Silent Hill. Quoi qu’il en soit, présence de surnaturel ou non, j’ai hâte d’être plongé dans cette nouvelle ambiance et observer ce nouveau scénario prendre vie devant nos yeux lorsque le jeu sera finalement disponible! Les sueurs froides seront fort certainement au rendez-vous et les sursauts/jump scares également…C’est inévitable!!!

Demon’s Souls

Remake ou Retelling? Quoi qu’il en soit Demon’s Souls débarque sur PS5

Ah Demon’s Souls… pour plusieurs c’est ce jeu qui nous a fait tomber en amour avec les jeux du même genre comme Dark Souls et Bloodborne. Je me souviens les multiples heures passées sur ce jeu difficile, frustant, mais amusant tout autant. Malheureusement avec cette bande-annonce, on a aucune idée si on est en présence d’un remake, ou d’un retelling.

Seront nous en présence d’un scénario à la Trials of Mana, ou un retelling comme Final Fantasy 7 remake? Le temps nous le dira. Quoi qu’il en soit, Demon’s Souls sur PlayStation 5 permettra à ceux et celles n’ayant pas eu la chance de jouer à l’original de se régaler et, inévitablement… souffrir…

Oui, ce genre de jeu est difficile, mais si satisfaisant lorsqu’on arrive à vaincre un ou plusieurs boss de suites sans mourir!

Reste à savoir lorsque ce jeu verra le jour, puisque sa date de sortie n’a pas encore été révélée. En espérant que l’attente ne sera pas trop longue.

Ghostwire Tokyo

Je ne sais pas pour vous, mais Ghostwire Tokyo est l’un des jeux que j’attends le plus après cette présentation de la PlayStation 5. Je ne sais pas si c’est juste moi, mais le jeu me fait penser au plus récent des jeux associés à la série Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 en terme de perspective et pour son combat. Le combat en perspective « première personne » semble tout simplement incroyable!

Les créatures spectrales que nous devront affronter, et les moyens à notre disposition pour les exorciser et les détruire me fascine au plus haut point. Je veux découvrir et expérimenter tout ce que ce jeu a à offrir. Je me demande si en plus de ces créatures spectrales, nous pourrons affronter des Yokai, ces monstres et esprits provenant du folklore japonais. Je veux plus que tout, résoudre l’énigme qui porte sur les mystérieuses disparitions de masse qui semble affliger Tokyo!

Ultimement, l’idée d’évolué dans un Tokyo ou une disparition de masse surnaturelle à lieu me plaît beaucoup. Je ne sais pas ce que j’aurai a affronter, mais je suis certain que ça ne sera pas de tout repos. Vivement la sortie de ce jeu pour découvrir l’intrigue, et surtout, comment résoudre le tout! La seule chose dont je n’ai pas encore abordée est comment aurons-nous accès à ces pouvoirs, et comment pourrons-nous les développer? Tant de questions qui pour le moment sont sans réponse… Un vrai mystère!

Ratchet and Clank: Rift Apart

Probablement le jeu que j’attends le plus dans cette liste, oui, plus que le dernier que j’aborderai après Ratchet and Clank: Rift Apart. Ratchet et Clank représente pour moi une grande source de divertissement, et je suis convaincu de ne pas être seul. Je ne sais pas ce qui a bien pu se passer pour que autant de chaos soit présent dans un scénario Ratchet and Clank, mais tout ce que je sais, c’est que j’en veux plus. Aussi, est-ce si surprenant que ça comme prémisse? Après tout depuis le temps, on est habitué que l’Univers en entier soit menacé dans cette série!

Quoi qu’il en soit, j’espère que c’est le Docteur Nefarious qui sera responsable de tout ça, ou du moins qu’il y soit mêlé! Le gameplay nous propose également, si j’ai bien compris, la possibilité de pouvoir attraper des distorsions et de changer complètement le paysage dans lequel votre personnage évolue. Les armes ont l’air, comme à l’habitude, complètement satisfaisantes à utiliser, et je suis convaincu que ce n’en est que la surface. Après tout, l’arsenal d’un jeu Ratchet and Clank est original, diversifié, loufoque par moment, et plus qu’amusant à utiliser!

Cette Lombax serait-elle une version féminine de Ratchet, un nouveau personnage, ou tout simplement un personnage provenant d’un autre univers/dimension?

On a aussi droit dans cette bande-annonce à une version féminine de Ratchet? Réalité alterne? Autre dimension? Rappelons que dans cet univers, les Lombax ne sont plus très nombreux, alors qui est-elle? Tout sera révélé en temps et lieu on l’espère!!!

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Nous arrivons enfin à celui qui me fait me poser le plus de question en termes de scénario. Le premier Spider-Man, gracieuseté de Insomniac Games est tout simplement génial,alors une suite qui semble ce centrer sur les exploits de Miles Morales me donne encore plus l’envie de découvrir ce jeu en exclusivité PlayStation 5. Souvent décrit comme étant l’équivalent de Batman la série Arkham, et quelques fois considéré comme étant supérieur à Spider-Man 2 (basé sur le film de Sam Raimi), j’espère qu’autant de soins sera apporté pour le développement et la réalisation de ce jeu! Spider-Man: Miles Morales sera-t-il un succès instantané comme son prédécesseur?

Voici mes théories pour le scénario de ce jeu puisque, à priori, Miles semble quand même un peu plus vieux que dans le premier jeu Spiderman.

Théorie 1) : Les événements du premier représentent une conséquence directe des plans d’Otto Octavius et les Sinister Six. Peter Parker pour une raison obscure, ne peut intervenir et c’est maintenant à un Miles Morales, confiant, et un peu plus expérimenté, de protéger les habitants de New-York!

Théorie 2): Nous sommes plusieurs années après les événements du premier jeu, et puisque Miles semble être de service, voir-même son propre héro, il se pourrait que Peter Parker ne soit plus de ce monde. Après tout il faut se souvenir que dans les comics, Miles Morales devient Spiderman lorsque Peter Parker se fait sauvagement tuer. Je peux me tromper après tout, le synopsis du jeu n’ayant pas encore été pleinement officialisé! On verra si je me suis planté ou non dans mes hypothèses!

Même si ce jeu ne représente pas une suite directe, et ne dois pas être considéré comme Marvel’s Spider-Man 2, du moins si on en croit Jason Schreier, le jeu sera un nouveau à part entière, mais l’envergure sera comparable à Uncharted: Lost Legacy, donc un jeu plus court!

Ultimement, il me tarde de pouvoir utiliser les pouvoirs de Miles Morales: Ses pouvoirs électriques, sa capacités à pouvoir devenir invisible, et autres. Je me demande aussi s’il pourra avoir accès aux gadgets de Peter, voir-même être capable de créer les siens!

Le mot de la fin: PS5 ça passe ou ça casse?

Au final, je pense qu’on peut dire qu’on peut attendre de grande chose de la PlayStation 5 et ce que ça soit via la console elle-même, ou sa librairie de jeu. Que vos jeux PlayStation 5 se retrouvent ou non dans mon top 5, on peut s’entendre pour dire que plusieurs de ces jeux méritent clairement que l’on les ajoutent à notre librairie PlayStation 5. Je pense entre autres à Kena: Bridge of Spirits et Horizon: Forbidden Forest.

Rappelez-vous que ceci est simplement mon top 5 et que parce que je n’ai pas inclus les autres jeux, que ceci veut dire automatiquement que je ne prévoit pas acheter les autres, ou en parler dans de futurs articles. Et vous? Quels sont les jeux qui vous ont fasciné le plus?

Un texte de Benoit Desormeaux