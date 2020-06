Star Wars: Squadrons décollera le 2 octobre

Fuité vendredi dernier sur le Microsoft Store, Star Wars: Squadrons a été révélé officiellement aujourd’hui. Electronic Arts, Motive Studios et Lucasfilm inviteront les fans de la saga jedi à piloter des vaisseaux dans une expérience sans pareil.

Star Wars: Squadrons prendra place aux dernières heures de l’Empire galactique alors que la Nouvelle République prend forme. Pour les férus de cet univers, cela veut dire que les événements se déroulent après ceux de Star Wars: Return of the Jedi.

Star Wars: Squadrons sera commercialisé le 2 octobre 2020 sur PC (Epic Game Store, Origin et Steam), PlayStation 4 et Xbox One. À noter que dans le but d’assurer une immersion totale, le jeu sera aussi compatible avec les périphériques de réalité virtuelle (VR) sur PC et PlayStation 4. De plus, le jeu sera compatible cross-play, donc vous pourrez affronter vos amis et ce, peu importe la plateforme de votre choix!

L’espace est votre terrain de jeu dans Star Wars: Squadrons

Les développeurs du jeu ont dressé un portrait de ce qui nous attend dans Star Wars: Squadrons. Il sera question de piloter des vaisseaux appartenant à la Nouvelle République ou à l’Empire. Après un briefing dans votre quartier général respectif, vous vous envolerez pour mener à bien des escarmouches aériennes en 5 contre 5.

Le mode Dogfight est l’équivalent d’un Team Deathmatch où chaque vaisseau détruit augmente le score de votre équipe. Les Fleet Battles, de leur côté, nécessitent la destruction du vaisseau amiral ennemi. EA a évoqué la présence de certaines zones inédites telles que Yavin Prime et la lune fracassée de Galitan.

Comme c’était le cas dans les jeux Star Wars Battlefront, d’importants éléments cosmétiques sont à prévoir dans Star Wars: Squadrons. Cette fois, EA martèle que tout sera débloqué en jouant. Au fur et à mesure de votre progression, vous obtiendrez du nouveau butin sous la forme d’armes, de coques, de moteurs et de boucliers pour personnaliser vos vaisseaux.

En plus de l’aspect multi, Star Wars: Squadrons proposera un scénario original en solo. Ce dernier débutera après la bataille d’Endor et la destruction de la seconde Étoile Noire. Le scénario vous fera voyager à travers deux perspectives : celle d’un pilote de la Nouvelle République (Vanguard Squadron) et celle d’un pilote de l’Empire (Titan Squadron). EA nous promet une tonne de visages familiers et de surprises pour son mode histoire.

Site officiel : https://www.ea.com/games/starwars/squadrons

Bande-annonce de Star Wars: Squadrons

Un texte de Michael Bertiaux