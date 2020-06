Une entreprise québécoise dédiée à la création de jeux éducatifs

L’apprentissage par les jeux grâce à Appligogiques

Les jeux ont un grand potentiel pédagogique. En effet, ils sont un excellent moyen d’acquérir de nouvelles compétences et de développer certaines habiletés en rendant l’apprentissage ludique. Récemment, mon collègue Sylvain a dressé une liste de cinq jeux de société pour faire l’école à la maison. On peut également penser au jeu Les Lapins Crétins : Apprends à coder d’Ubisoft destiné à apprendre les bases de la programmation aux enfants. Les jeux vidéo à vocation pédagogique sont de plus en plus populaires pour favoriser et faciliter l’apprentissage chez les enfants. Et, c’est ce que nous propose Appligogiques avec les jeux Madame Mo et Mots sans Maux.

Appligogiques, qu’est-ce que c’est?

Contraction des mots «applications» et «pédagogiques», Appligogiques est une entreprise québécoise de création de jeux à vocation éducative. Appligogiques est née au sein de la compagnie montréalaise Space & Dream, un studio de développement multimédia dédié à la création d’expériences immersives, d’applications mobiles et de projets interactifs. C’est en travaillant sur un concept d’applications pédagogiques destinées à l’apprentissage universel de la langue chez les enfants que les jeux Appligogiques ont vu le jour en 2016. Les jeux ont reçu un accueil tellement positif que la décision a été prise, à l’été 2018, de lancer officiellement la compagnie Appligogiques.

Leurs jeux, conçus par des spécialistes en matière d’éducation, sont développés en suivant les plus récentes recherches portant sur l’apprentissage. D’ailleurs, Brigitte Stanké, l’auteure des jeux Madame Mo et Mots sans Maux, est orthophoniste et elle a travaillé pendant plus de quinze ans en milieu scolaire auprès d’enfants présentant des difficultés de langage oral et écrit. Également professeure à l’École d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de Montréal, ses recherches portent principalement sur l’apprentissage de la lecture et de l’orthographe, sur les difficultés qu’il peut occasionner et sur les moyens de le faciliter. Elle est aussi l’auteure de plusieurs ouvrages à succès visant à faciliter le développement du langage oral et écrit. Son expertise est reconnue au Québec, au Canada et en Europe, où elle anime régulièrement des séances de formation portant sur le dépistage des troubles d’apprentissage, la dyslexie-dysorthographie et la dyscalculie. Ces formations s’adressent tant au personnel enseignant, qu’aux orthophonistes, aux orthopédagogues ainsi qu’aux parents.

Dans l’optique d’être accessible au plus grand nombre, les jeux Appligogiques sont disponibles sur mobile ainsi que sur ordinateur. Par ailleurs, il est possible d’essayer les démos de leurs jeux directement sur leur site web ou via les boutiques en lignes telles que l’AppStore, Google Play et le Microsoft Store.

Madame Mo

Madame Mo est un jeu destiné aux enfants de 6 à 10 ans. Il vise à faire acquérir aux enfants les habiletés nécessaires à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, soit la conscience phonologique et la mémoire lexicale orthographique. La conscience phonologique est l’ensemble des activités de réflexion et de traitement des sons. Et, le lexique orthographique est l’ensemble des connaissances orthographiques sur les graphèmes, les syllabes écrites et les mots.

Madame Mo propose donc sept activités pour développer la conscience phonologique et la mémoire lexicale orthographique dans le but de faciliter l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Les activités sont représentées de manière ludique en étant placées sur une carte sur laquelle les enfants peuvent naviguer.

Les sept mini-jeux proposés permettent donc aux enfants d’acquérir et de développer les capacités cognitives nécessaires à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

Pour en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter les notes pédagogiques sur le site web d’Appligogiques.

Mots sans Maux

Mots sans Maux s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans et a pour but l’apprentissage de l’orthographe lexicale. L’apprentissage du français s’avère difficile pour plusieurs élèves selon un rapport de 2008 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, notamment au niveau de l’orthographe lexicale et syntaxique. La difficulté à maîtriser l’orthographe lexicale dépend de plusieurs facteurs, dont la complexité du système d’écriture, les capacités cognitives de l’apprenant et les méthodes d’enseignement.

Mots sans Maux a donc été créé en tenant compte de ces trois facteurs et des plus récentes recherches sur l’apprentissage de l’orthographe lexicale et sur les méthodes favorisant l’enseignement de nouvelles connaissances et leur mémorisation à long terme. En effet, Mots sans Maux mobilisent des méthodes d’enseignement qui ont su démontrer leur efficacité dans la facilitation de l’apprentissage.

Mots sans Maux comportent cinq activités qui visent à faire apprendre l’orthographe aux enfants.

Pour en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter les notes pédagogiques sur le site web d’Appligogiques.

Des jeux évolutifs

Les jeux d’Appligogiques, Madame Mo et Mots sans Maux, sont disponibles depuis 2016, mais ils sont en constante évolution afin de répondre aux demandes et aux besoins des utilisateurs. En ce sens, Appligogiques travaille à la mise à jour de Mots sans Maux pour que le jeu fonctionne dorénavant avec l’outil ÉQOL. ÉQOL est une base de données lexicale élaborée par une équipe de chercheurs et chercheuses en orthophonie et en éducation. Elle comporte 15 000 mots que les élèves du primaire sont le plus souvent appelés à lire dans leurs manuels scolaires. ÉQOL permet également de créer ses propres listes de mots. Ainsi, une fois intégré à Mots sans Maux, il sera désormais possible d’importer ces listes de mots personnalisées dans le jeu afin d’en constituer les puzzles. Cela est une bonne façon de faire apprendre des mots de vocabulaire aux enfants tout en s’amusant.

Madame Mo et Mots sans Maux sont disponibles en français et en anglais. Appligogiques travaille également sur une adaptation en espagnol de leurs deux jeux. Il sera possible, dans une même partie, de jouer en français, en anglais et en espagnol.

Les jeux d’Appligogiques ne sont pas conçus pour remplacer l’enseignement explicite. Toutefois, les différentes activités proposées à travers ceux-ci permettent aux enfants d’apprendre par l’action et rendent l’apprentissage ludique. Ainsi, ils peuvent constituer un bon complément d’apprentissage pour développer davantage les habiletés qui sont enseignées aux enfants.

En ce temps de confinement, les parents se retrouvent à devoir faire l’école à la maison pour leurs enfants sans être nécessairement outillés pour combler ce rôle d’enseignant. Les jeux Madame Mo et Mots sans Maux peuvent ainsi servir d’outil pour aider les parents dans leur nouveau rôle en leur donnant des moyens de faciliter l’apprentissage du français. Et, une fois le retour en classe, les jeux d’Appligogiques demeureront une excellente façon de consolider les apprentissages que font les enfants à l’école.

Un texte de Élodie Simard