Plus de détails sur Spider-Man: Miles Morales

Annoncé à la conférence virtuelle de Sony la semaine dernière, Spider-Man: Miles Morales a suscité des réactions polarisantes. Bien que la plupart des fans du super-héros attendent ce nouveau jeu dans l’univers Marvel avec impatience, d’autres déplorent ce qu’ils croient être une extension du jeu sorti à l’origine en 2018.

Le studio derrière Spider-Man: Miles Morales a voulu éclaircir son plan par rapport à son premier projet PlayStation 5. Dans un nouveau billet publié sur le site officiel de Sony, il est d’abord précisé que Spider-Man: Miles Morales est un jeu à part entière.

Les joueurs peuvent s’attendre à un jeu certes familier, mais à la fois très différent de celui mettant en vedette Peter Parker. Le scénario prend place environ un an après celui de Spider-Man (2018), peu avant Noël à New York. Insomniac Games compare l’étendue de cet épisode à une production comme Uncharted: The Lost Legacy.

De plus, la technologie PlayStation 5 permet au studio de donner vie à Spider-Man: Miles Morales avec la technologie ray tracing, de l’audio en 3D avec le Tempest Engine et un temps de chargement quasi inexistant. Les artistes à Insomniac Games ont amélioré les modèles de personnages avec des numérisations 4D et des effets d’ombrage poussés au niveau de la peau.

La ville de New York promet d’en mettre plein la vue avec une tonne de détails inédits par rapport au jeu Spider-Man de 2018. Pour Insomniac Games, le chapitre Miles Morales revêt une importance particulière. Doté de ses propres pouvoirs, le héros de Harlem se démarque de Peter Parker à plusieurs égards.

Spider-Man: Miles Morales est une exclusivité PlayStation 5 prévue fin 2020.

Un texte de Michael Bertiaux