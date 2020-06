Un nouveau Crash Bandicoot annoncé par accident

Crash Bandicoot It’s About Time révélé par mégarde

C’est hier que le comité de classification des jeux de Taïwan a révélé sans le vouloir le prochain Crash Bandicoot avec jaquettes à l’appui. On sait donc que son sous-titre est It’s About Time (en effet, le dernier gros volet date de 2008) et qu’il sortira sur PS4 et Xbox One (avec une compatibilité Xbox Series X indiquée sur la jaquette). On apprend aussi que c’est Toys for Bob qui est en charge du développement. Il s’agit du studio qui s’était déjà chargé de Spyro Reignited Trilogy.

Voici la description qui accompagne la classification (traduite par nos soins): « Crash se repose et explore son île de l’époque en 1998 lorsqu’il trouve un mystérieux masque caché dans une grotte, Lani-Loli. Ce masque est l’un des Quantum Masks et connait apparemment Aku-Aku, le masque et ami de Crash! Avec le retour des Quantum Mask et l’apparition d’un Quantum Rift près de nos héros, ils décident de façon très brave de se diriger dans différentes temps et dimensions pour stopper quiconque est responsable. »

Ça ressemble beaucoup à Ratchet & Clank Rift Apart récemment annoncé durant la conférence virtuelle PlayStation 5. Mais attendons d’en savoir plus.

Par ailleurs cette révélation fait suite à un casse-tête reçu par certains journalistes qui donnait une image d’un masque une fois complété.

Enfin, on en profite pour annoncer de notre bord le décès de Mel Winkler qui doublait Aku-Aku en anglais. L’homme de 78 ans est décédé dans son sommeil de causes inconnues le 11 juin.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud