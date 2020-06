Project CARS 3 en piste le 28 août

Bandai Namco et Slightly Mad Studios ont annoncé une date de sortie pour le jeu de course Project CARS 3. Ce dernier sera distribué sur PC, PlayStation 4 et Xbox One à compter du 28 août prochain.

Dans ce troisième jeu de la série, il sera question plus que jamais de compléter des défis en tous genres pour accumuler des crédits et ajouter une tonne de voitures à son garage. Au total, il existe plus de 200 modèles des plus grands fabricants à tester sur plus de 140 pistes aux quatre coins du globe.

Project CARS 3 est une simulation de course détaillée où il est possible de modifier ses voitures pour améliorer leur performance. L’aspect esthétique est aussi important : la personnalisation passe par des décalques, des jantes, des pneus et d’autres éléments uniques à appliquer sur vos bolides grâce aux crédits et à l’expérience gagnés en jeu.

Bande-annonce de Project CARS 3

Un texte de Michael Bertiaux