Tales of Arise repoussé à 2021

Mauvaise nouvelle pour les fans de Tales of Arise : Bandai Namco a annoncé que le jeu de rôle ratera sa date de sortie prévue à l’origine pour 2020.

Dans un message adressé aux fans de la série, le producteur Yusuke Tomizawa rappelle que le but de Tales of Arise est de livrer une expérience à la fois familière et novatrice tout en repoussant les limites techniques. Il ajoute que la qualité visuelle doit impressionner les fans de longue date et ceux qui n’ont jamais joué à Tales of.

Bien que la pandémie liée au virus COVID-19 ait eu des répercussions sur certains aspects du développement de Tales of Arise, ce n’est pas la raison principale derrière ce délai. Bandai Namco a mis en place la possibilité de télé-travail et s’est bien adaptée à la situation.

Le délai est plutôt une affaire de qualité et de vision ambitieuse que l’équipe veut réaliser à son plein potentiel. Pour rappel, Tales of Arise est prévu sur PC (Steam), PlayStation 4 et Xbox One.

Un texte de Michael Bertiaux