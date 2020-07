Ces jeux vidéo avec un gros « downgrade » graphique à leur sortie

Peut-être avez-vous entendu le mot downgrade auparavant. C’est le terme que plusieurs utilisent lorsque le jeu final qu’on nous vend est visuellement beaucoup moins joli que lors des bandes-annonces que le studio nous a montré par le passé. Cette dépréciation graphique que certains jeux subissent créé souvent de la frustration chez les joueurs, se sentant lésé de recevoir un produit graphiquement de moins bonne qualité que promis par les compagnies de jeu vidéo.

Il faut aussi faire la différence entre un downgrade visuel et un choix artistique. Certaines bandes-annonces de jeu vidéo sont présentées au grand public deux, trois voire quatre ans avant la sortie d’un jeu. Il se peut donc qu’il y ait des changements artistiques qui soient fait de sorte que le jeu ait un visuel légèrement différent, mais pas nécessairement moins beau. Par exemple le dernier Spider-Man par le studio Insomniac. Peut-on vraiment dire que le jeu a subit un downgrade parce que le costume de l’homme araignée est un peu moins réfléchissant ou parce qu’il y a un peu moins de flaques d’eau dans l’environnement ?

Bref, des fois c’est difficile de dire si un jeu a subit un véritable downgrade graphique ou si c’est simplement un choix artistique différent. Mais voici 6 jeux vidéo qui sont indéniablement beaucoup moins beaux visuellement, en comparaison avec ce que nous avaient promis les développeurs à travers leurs bandes-annonces…

WATCH DOGS

Révélé au monde entier lors de la conférence Ubisoft de l’E3 2012, la bande-annonce de 10 minutes nous montre le héros du jeu, Aiden Pierce, lors d’une mission où on peut le voir interagir avec son environnement. Le jeu est alors confirmé pour PC, Xbox 360 et PS3 et ce n’est qu’en 2013 qu’Ubisoft confirme que le jeu sortira aussi sur PS4, Xbox One et Wii U. Le jeu sortira finalement en mai 2014.

Ce qui frappe dans cette bande-annonce c’est à quel point la ville paraît vivante et réaliste. Les particules de poussière dans la rue, les faisceaux de lumière du soleil qui traverse les arbres, la façon dont réagit la lumière sur les objets avec leurs ombres, le brouillard et les effets de fumée, le nombre de NPC dans la ville, l’explosion monstre à la fin de la bande-annonce… Bref toutes des choses qu’on ne retrouve pas ou peu sur les consoles nouvelle-génération (PS4 et Xbox One), encore moins sur les consoles moins puissante comme la Xbox 360, PS3 et Wii U. Même la version PC, avec une configuration au maximum, est visuellement très différente de cette bande-annonce.

ALIENS : COLONIAL MARINE

Pour ce qui est d’Aliens : Colonial Marine, sortie début février 2013, le problème ne se limite pas qu’au graphisme malheureusement… Rempli de bogues, intelligence artificielle défaillante et visuellement à des années lumières de la démo présenté à l’E3 2011. À un point tel que 2 joueurs ont poursuivi Gearbox Software et Sega pour fausse représentation, affirmant que le jeu final est loin de se rapprocher du jeu montré lors de la démo de 2011.

L’éclairage, les effets d’atmosphères ainsi que le sang qu’on pouvait retrouver un peu partout dans la démo de 2011 donnait véritablement une ambiance similaire à ce qu’on pouvait trouver dans l’univers des films Alien. Simplement comparer la version finale du jeu avec la démo lorsque le joueur traverse le pont, on voit tout de suite le problème. Lumière interactive disparue dans la version final, tout comme certains effets de sang et des explosions beaucoup moins impressionnantes… Même la version PC, moins pire que la version Xbox 360 et PS3, ne se rapproche pas de la démo.

KILLZONE 2

Je vous entends tout de suite me dire : « Hey, c’est clairement une bande-annonce 100% CG, impossible qu’elle ait été capturée sur une Playstation 3, donc ce n’est pas du downgrade ! ». Tout à fait d’accord. Le problème, c’est que lorsque cette vidéo a été présentée au public durant la fameuse présentation Playstation du E3 2005, personne n’avait encore joué à un jeu Playstation 3. Et quand les journalistes ont demandé à Jack Tretton, un haut responsable de SCEA, si c’était bel et bien du vrai gameplay, il a répondu que oui ! Ça a pris plusieurs jours avant que Sony précise que ce n’était pas du gameplay en temps réel, mais bien une vidéo cherchant à démontrer la capacité graphique de la Playstation 3…

Et plusieurs joueurs ont accusé à tort le studio Guerrilla Games. Ces derniers ont ensuite clarifié qu’ils ont toujours dit que c’était une vidéo pré-rendu et que toute cette confusion venait de l’équipe marketing de Sony. Néanmoins, ils ne cachent pas que toute cette polémique les a motivés à donner leur maximum afin de rendre la version finale de Killzone 2 (2009) la plus belle possible. Le studio néerlandais est maintenant reconnu pour sa populaire franchise Horizon et pour son excellent moteur de jeu Decima (Horizon, Until Dawn, Death Stranding)

MOTORSTORM

Même problème que Killzone 2… Présenté lors de la conférence Playstation du E3 2005, on nous montre une superbe vidéo du tout nouveau jeu MotorStorm, sans préciser que c’est bel et bien une vidéo pré-rendu et non pas le jeu roulant sur une Playstation 3. La qualité des effets de fumée, le terrain qui se déforme instantanément lors du passage des véhicules, les détails dans la modélisation 3D… Bref c’était vraiment trop beau pour être vrai. Mais faut l’avouer, la version finale du jeu sortie en 2006 est visuellement très belle, mais loin de ce qu’on nous a montré en 2005.

RAINBOW SIX

Vous vous souvenez de cette présentation d’Ubisoft pour le jeu Rainbow Six : Siege à l’E3 2014 ? Cette vidéo où tout le monde est trop poli et professionnel ? Ce n’est pas le seul truc qui cloche. Si vous avez joué à Rainbow Six : Siege depuis la sortie du jeu en 2015, vous réalisez rapidement que la qualité visuelle est loin d’être celle de la présentation… Les effets de fumée et de particules qui rend le tout plus dramatique, l’animation des personnages plus fluide, un éclairage beaucoup plus réaliste et dynamique. Mais surtout ce qui frappe dans cette vidéo, c’est l’otage. Beaucoup plus détaillé et animé que dans la version finale du jeu, réagit lorsqu’elle voit le drone, etc. Dans la version finale du jeu, l’otage est bien différent, presque fade… Bizarrement, même le nombre de munitions ne semble pas toujours correspondre à ce qui se passe dans la vidéo… Peut-être que l’interface a été rajouté en post-production ?

ANTHEM

Le jeu Anthem n’a pas eu la vie facile… Si les critiques ont apprécié certaines idées, plusieurs ont dénoncé un jeu qui ne semble avoir été terminé, mais surtout très répétitif. Plusieurs joueurs ont aussi été déçus de la qualité visuelle du jeu, loin de ce qu’on a pu voir à travers les bandes-annonces dévoilés par EA et Bioware avant sa sortie en 2019.

En comparant la présentation du jeu à l’E3 2017 lors de la conférence de Xbox avec la version PC (configuration au maximum) lors du lancement du jeu février 2019, on peut rapidement voir la différence. Moins de NPC dans l’environnement, l’éclairage moins impressionnant, moins d’effets atmosphérique, animation légèrement moins fluide, etc. Certes, le jeu reste beau en soi, mais on est loin de ce qu’on a pu voir lors de son dévoilement à la conférence Xbox de 2017, roulant supposément sur une Xbox One X…

MENTION HONORABLE :

Crackdown 3 : On nous avait promis la « puissance du Cloud » jumelé à celle de la Xbox One afin de nous donner de la physique et destruction comme jamais vu auparavant dans un jeu. Finalement ils ont oublié la « puissance du Cloud » et la destruction des environnements n’est pas ce qu’on attendait…

: On nous avait promis la « puissance du Cloud » jumelé à celle de la Xbox One afin de nous donner de la physique et destruction comme jamais vu auparavant dans un jeu. Finalement ils ont oublié la « puissance du Cloud » et la destruction des environnements n’est pas ce qu’on attendait… The Witcher 3 : La bande-annonce du VGX en 2013 a vraiment mis la barre haute. Trop haute… Les développeurs du studio polonais CD Projekt Red ont dû changer de méthode de rendu afin de s’adapter aux consoles nouvelles générations (PS4 et Xbox One) mais surtout pour s’adapter au monde ouvert immense qu’est devenu le jeu à sa sortie en 2015. Au final, le jeu est visuellement très beau, malgré la différence marqué avec la bande-annonce de 2013.

: La bande-annonce du VGX en 2013 a vraiment mis la barre haute. Trop haute… Les développeurs du studio polonais CD Projekt Red ont dû changer de méthode de rendu afin de s’adapter aux consoles nouvelles générations (PS4 et Xbox One) mais surtout pour s’adapter au monde ouvert immense qu’est devenu le jeu à sa sortie en 2015. Au final, le jeu est visuellement très beau, malgré la différence marqué avec la bande-annonce de 2013. The Division : Comme plusieurs jeux d’Ubisoft, The Division a subit son lot de critiques lors de sa sortie en 2016. Bien que le jeu soit plutôt joli au final, plusieurs voient quand même une différence avec les bandes-annonces présentées durant les 3 ans précédant le lancement du jeu. Comme le Dynamic Shaders qui réagissait à la météo, les détails dans la ville de New York ou encore la lumière dynamique moins impressionnante…

: Comme plusieurs jeux d’Ubisoft, The Division a subit son lot de critiques lors de sa sortie en 2016. Bien que le jeu soit plutôt joli au final, plusieurs voient quand même une différence avec les bandes-annonces présentées durant les 3 ans précédant le lancement du jeu. Comme le Dynamic Shaders qui réagissait à la météo, les détails dans la ville de New York ou encore la lumière dynamique moins impressionnante… Mass Effect Andromeda : Il n’y a pas que l’animation des visages qui a été critiqué lors de la sortie du jeu en 2017; certains joueurs pensent aussi que la version finale dans son ensemble a aussi pris un petit coup de vieux. Clairement la direction artistique a changé si on compare avec les bandes-annonces, mais le visuel du jeu dans l’ensemble reste plutôt bien.

Un texte de Antoine Vinette-Lambert