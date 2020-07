Ubisoft annonce Hyper Scape, un battle royale futuriste et vertical

Hyper Scape joue dans la cour de Fortnite et consorts

D’aucuns pourraient trouver étonnant qu’Ubisoft n’avait toujours pas son battle royale en 2020. C’est chose faite maintenant avec Hyper Scape qui avait fuité il y a quelques jours. Mais nous attendions une éventuelle confirmation avant d’en parler.

Alors Hyper Scape qu’est-ce que c’est? Il s’agit avant tout d’un jeu d’action survolté façon Valorant, Overwatch ou Fortnite avec une emphase sur la verticalité et l’urbanisme de son univers. L’éditeur le dit lui-même: « Hyper Scape a été conçu dès le début pour offrir aux joueurs une expérience de Battle Royale verticale, intense et nerveuse. Qu’ils soient en escouades de trois joueurs ou solo, les participants pourront plonger au cœur de Neo-Arcadia, une cité virtuelle et futuriste, et prendre part à des combats dynamiques qui pourront se dérouler aussi bien dans les ruelles de la ville que sur les toits ou l’intérieur des immeubles. » Attendez-vous donc à sauter dans tous les sens et à faire des acrobaties spectaculaires pour éliminer vos adversaires.

Une idée de l’interface d’Hyper Scape

Par ailleurs, Hyper Scape est un free-to-play comme le jeu star d’Epic Games. L’idée est bien évidemment de réduire la barrière à l’entrée et de rendre son titre accessible au plus grand nombre. Il est développé ici à Montréal par une équipe de différents talents.

Mais ce n’est pas tout, puisque Ubisoft a travaillé de concert avec Twitch pour rendre le jeu plus engageant que jamais: « La communication et l’échange en temps réel entre nos streamers et leurs fans rendent la plateforme Twitch unique en son genre. Alors que ce type d’interaction se limitait traditionnellement à commenter du gameplay, Hyper Scape ira plus loin et plongera les spectateurs au cœur de l’expérience en les rendant acteurs du jeu » déclare Sharmeen Browarek Chapp, VP of Community Product chez Twitch. « Le fait que les joueurs puissent désormais avoir un impact direct sur le cours de la partie, que ce soit pour aider ou pour défier les streamers, est une expérience inédite. »

Hyper Scape sera d’abord disponible sur PC par le biais d’un test technique qui commence dès aujourd’hui et qui s’achèvera le 7 juillet. Les pays ayant accès au test technique sont les suivants : Autriche, Belgique, Canada, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Grande-Bretagne, USA.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud