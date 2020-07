Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sera lancé en septembre

THQ Nordic et le studio Kaiko ont annoncé que le jeu de rôle et d’action Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning sera distribué sur PC (Steam), PlayStation 4 et Xbox One le 8 septembre.

Dans cette version améliorée du jeu sorti à l’origine en 2012, il est question d’explorer le vaste monde fantastique d’Amalur. À l’aide de votre héros, vous tenterez de sauver le monde après avoir échappé à une mort certaine.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning promet une mise à niveau visuelle importante par rapport au jeu de 2012. De plus, Kaiko a profité de ce passage à la modernité pour ajuster des éléments gameplay et inclure tous les DLCs, par exemple Teeth of Naros et Legend of Dead Kel.

L’extension Fatesworn en 2021

En plus d’une date de sortie officielle, THQ Nordic a aussi confirmé que Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning aura droit à une toute nouvelle extension en 2021. Celle-ci s’intitule Fatesworn. Pour le moment, l’éditeur n’a pas donné plus d’informations au sujet de ce contenu. Mais c’est tout de même étonnant qu’un remaster ajoute du contenu au lieu de se limiter à l’offre de base. Les fans du jeu qui était passé un peu inaperçu à l’époque seront plus que ravis par une telle annonce.

Bande-annonce de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

















Un texte de Michael Bertiaux