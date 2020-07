Steve Couture (Frima) se lance dans la production de dessins animés et co-fonde Epic Storyworlds

Après les jeux vidéo, les dessins animés pour enfants

Steve Couture, le fondateur de Frima, l’un des plus anciens studios de jeux vidéo au Québec encore en activité, se retire de l’industrie interactive. Il poursuit désormais sa carrière en compagnie de Ken Faier de DHX Media. Ensemble, les deux hommes d’affaires se lancent dans la production de dessins animés pour enfant en créant Epic Storyworlds. On reste donc dans le divertissement mais plus question d’interaction.

De plus, la paire s’est déjà trouvée une maison pour son premier projet. En effet, c’est chez Radio-Canada via leur plateforme de vidéos à la demande Tou.tv que l’on pourra découvrir Dex et les Humanimaux. Il s’agit d’une web-série d’animation destinée aux 6-11 ans.

« Ce projet est l’aboutissement de deux ans de travail avec mon partenaire et ami de longue date, Ken Faier. Je rêvais depuis longtemps de mettre sur pied une entreprise qui permettrait aux créateurs de contenu jeunesse de se concentrer sur ce qu’ils font de mieux, soit créer des univers et des personnages extraordinaires, tout en leur donnant les moyens d’exporter leurs créations partout dans le monde. Epic Storyworlds était le chaînon manquant au Québec pour ces créateurs qui auront maintenant plus de facilité à commercialiser leurs idées », confie Steve Couture (source: grenier.qc.ca)

Un texte de Antoine Clerc-Renaud