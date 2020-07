EA Sports annonce UFC 4

Sur son site officiel, EA Sports a annoncé le développement du jeu de combat ultime UFC 4. Fait surprenant, il sera distribué sous peu : le 14 août sur PlayStation 4 et Xbox One.

En tête d’affiche de ce UFC 4, nous retrouvons le champion des poids moyen Israël Adesanya ainsi que le candidat au titre de champion des poids mi-moyen Jorge Masvidal. Avec UFC 4, EA Sports met de l’avant un système de progression unifié, des mécaniques revues pour les mises au tapis et les prises au sol ainsi que des combinaisons plus fluides pour les mouvements de neutralisation debout.

Au sujet du système de progression unifié, les joueurs pourront vivre l’expérience complète de passer de rang amateur jusqu’à devenir de véritables superstars avec le mode carrière. De nouveaux combats rapides Blitz Battles et les Online World Championships assureront pour leur part la facette en ligne de la simulation UFC 4. Les joueurs pourront aussi opter pour un style de combat qui leur plaît vraiment, par exemple le Jiu-Jitsu brésilien, la lutte ou encore la boxe.

Au total, UFC 4 comptera sur plus de 1600 éléments pour personnaliser son combattant, plus de 120 emotes et plus encore pour donner vie à son athlète. En gros, EA Sports veut que les joueurs s’expriment à travers leur avatar et qu’ils participent à des combats plus réalistes que jamais. La liste complète des athlètes disponibles dans UFC 4 est disponible ici.

« UFC 4 est le meilleur jeu de combat de tous les temps. Les fans peuvent jouer dans toutes les arènes de renom en plus d’environnements kumite ou d’arrière-cour. Le jeu vous permet d’incarner les plus grands athlètes de l’histoire de la UFC, en plus de légendes comme Bruce Lee ou des champions de la boxe Anthony Joshua et Tyson Fury. Ce jeu est de la pure folie », a déclaré le président de la UFC, Dana White.

« Je suis le visage de la nouvelle vague de combattants UFC, donc il me semble juste de représenter ce sport avec ce jeu UFC de nouvelle génération. J’ai hâte de voir mes fans m’incarner au même titre que j’ai apprécié mon temps avec le jeu », a exprimé le champion des poids moyen Israël Adesanya.

Bande-annonce : UFC 4



























Un texte de Michael Bertiaux