Ubisoft Montréal: Christophe Derennes nommé nouveau directeur

Christophe Derennes est le nouveau patron d’Ubisoft Montréal

Comme nous vous l’annoncions samedi soir, à la suite des dénonciations de nombreuses personnes, différents exécutifs d’Ubisoft ont tiré leur révérence. Parmi eux, Yannis Mallat, patron des studios canadiens (y compris celui de Montréal). Dans une communication interne paru ce lundi matin et signée par Christine Burgess-Quémard (directrice générale des studios monde), Ubisoft annonce la prise en charge du studio de Montréal (son plus imposant qui compte plus de 3000 employés) par Christophe Derennes. Ancien Vice-Président exécutif, M. Derennes cumule plus de 20 ans d’expérience au sein du groupe.

« Je suis très heureuse que Christophe Derennes ait accepté de reprendre la direction du studio de Montréal. Les autres studios canadiens me reporteront désormais directement. Christophe a acquis une immense expertise dans la gestion des productions depuis plus de 20 ans. » indique la directrice générale. Puis elle ajoute: « Il a accompagné au quotidien les équipes de développement pour faire de nos projets les grands succès que l’on connait et dont nous sommes tou.te.s fier.e.s. Je suis confiante dans la capacité de Christophe à vous mener vers de nouvelles réussites, tout en assurant un environnement de travail inclusif et sûr pour chacune et chacun d’entre vous. »

La fin de ce paragraphe est très intéressante car elle dessine des mesures concrètes avec une date limite: « Christophe portera le déploiement des orientations et actions annoncées dans le stream de vendredi [uniquement en interne ndlr], et qui sont alignées avec le plan d’action Groupe. Ces mesures apporteront une plus grande diversité à tous les niveaux du studio, à commencer par une plus grande parité dans l’équipe de direction d’ici la fin de l’année. »

D’autres messages suivront d’après le service de communication d’Ubisoft et comptez sur nous pour vous tenir informé.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud