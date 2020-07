Les jeux gratuits et aubaines gaming du 17 juillet 2020

Coincé à la maison et vous aimeriez découvrir de nouveaux jeux ? Avec la propagation du COVID-19 qui empêche plusieurs personnes de sortir de chez eux, plusieurs studios de jeux vidéo continuent d’offrir certains de leurs jeux gratuitement ainsi que des aubaines sur leurs jeux les plus populaires !

C’est la fin de semaine Ghost Recon : Breakpoint pour Ubisoft ! Il est dès maintenant possible d’essayer le jeu gratuitement le temps d’une fin de semaine sur PC, Playstation 4 et Xbox One.

Sur PC, Epic Games Store offre cette semaine le jeu Torchlight II gratuitement. Aussi, sur la plateforme UPLAY, il est possible de s’inscrire à la béta ouverte du nouveau jeu HyperScape.

Sur CD Keys, le tout nouveau F1 2020 est présentement en rabais sur PC à seulement 50,09 $. Pour les Européens, le jeu Animal Crossing sur Switch est aussi en rabais pour 44,19 € seulement. Sur Amazon.ca, le livre The Art of the Last of Us Part II est présentement en rabais à 32,39 $.

PC

AMAZON

CD KEYS – AUBAINES DE LA SEMAINE

PLAYSTATION 4

XBOX

STADIA – NOUVEAUTÉ DU MOIS DE JUILLET (dois posséder un abonnement PRO)

Crayta

Monster Boy and the Cursed Kingdom

SteamWorld Dig

West of Loathing

TWITCH PRIME – MOIS JUILLET (dois posséder un abonnement)

Melbits World

Kunai

Mad Tracks

Dear Esther : Landmark Edition

Dark Devotion

Dream Daddy

PictoQuest

Turok 2 : Seeds of Evil

Reus

Grip : Combat Racing

The King of Fighters 2000

Fatal Fury Special

Art of Fighting 2

Pulstar

Blazing Star

Samurai Showdown II

The King of Fighters 2002

AUTRES

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca