Shin Megami Tensei III: Nocturne en HD dès 2021

Sur son site officiel en japonais, Atlus a annoncé le développement d’un remaster en haute définition pour le jeu de rôle Shin Megami Tensei III: Nocturne. Ce dernier sera distribué sur PlayStation 4 et Switch dès le 29 octobre au Japon alors que le reste du monde devra patienter jusqu’au printemps 2021.

Ce remaster a pour fondation Shin Megami Tensei III: Nocturne Maniax Chronicle Edition, laquelle met de l’avant le personnage Raidou Kuzunoha de la série Devil Summoner: Raidou Kuzunoha et qui vient remplacer Dante de Devil May Cry. Pour cette version au goût du jour, Atlus promet des visuels améliorés, un gameplay peaufiné, l’ajout de voix pour les différentes scènes en plus des difficultés normal, difficile et clément (la dernière offerte en téléchargement seulement).

Shin Megami Tensei III: Nocturne est sorti à l’origine sur PlayStation 2 en 2003 au Japon. La version Nocturne Maniax Chronicle est un peu plus récente et date de 2008. C’est donc plus de 17 ans après avoir vu le jour que ce classique du genre JRPG verra le jour à nouveau.

Bande-annonce de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca