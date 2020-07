Untitled Goose Game de retour à l’automne en version physique

Le jeu indépendant à succès Untitled Goose Game aura droit à une version physique d’ici quelques semaines. House House, iam8bit et Skybound Games ont tous collaboré pour mener de l’avant ce projet. Vous pourrez obtenir votre copie dès le 29 septembre sur PlayStation 4 ou Switch.

En plus d’une édition disque et cartouche de base, Untitled Goose Game sera vendu sous forme de « Lovely Edition » par l’intermédiaire d’iam8bit. Cette version spéciale comprend un emballage écologique fait de matières 100 % recyclables, un catalogue de 24 pages, une carte de la ville dessinée à la main par l’artiste Marigold Bartlett et un autocollant « No Goose ». L’édition spéciale est offerte en précommande au coût de 34,99 $ US sur PlayStation 4 et Switch.

Si vous ne connaissez pas encore Untitled Goose Game, sa prémisse est très simple : vous prenez le rôle d’une oie malcommode qui tente de remplir des objectifs bien simples, par exemple voler des clés ou se préparer un pique-nique avec des aliments subtilisés à gauche et à droite. Le jeu a remporté 10 prix dont celui du jeu de l’année aux 20th Game Developers Choice Awards et aux 23rd Annual D.I.C.E. Awards.

Bande-annonce : Untitled Goose Game sèmera le chaos en version physique!

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca