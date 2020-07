Dragon Quest XI S arrive sur Xbox et PS4

La version définitive de Dragon Quest XI sur PS4 et Xbox en fin d’année

Il aura fallu attendre un an avant que les joueurs PS4 puissent profiter de Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition. Parue en septembre dernier sur Nintendo Switch, cette version propose, entre autres, une version symphonique de la bande-son et un mode 2D très surprenant. Mais ce n’est pas tout puisque le jeu arrive également sur PC mais aussi Xbox One et via le Game Pass! Vous n’avez donc plus aucune excuse pour vous frotter au meilleur JRPG de ces dernières années.

La mauvaise nouvelle c’est que Square Enix n’a pas prévu le cas des joueurs PS4 qui ont acheté le jeu original paru en septembre 2018.

Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition sera disponible le 4 décembre 2020. Aucune annonce pour les consoles next-gen mais ce serait dommage de ne pas le compter parmi les titres disponibles.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca