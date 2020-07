L’édition physique du CES 2021 annulée et remplacée par une version en ligne

Pas de CES 2021 en janvier, du moins pas physiquement

La Consumer Technology Association, l’organisation derrière le CES, a annoncé que l’événement annuel de janvier ne serait pas tenu de la manière que l’on connait. À l’image du Comic Con de San Diego ou d’autres rendez-vous du même genre, le CES 2021 se fera à distance. La cause, vous l’avez deviné, c’est encore et toujours la COVID-19 qui n’en finit pas de ressurgir autour du monde. Au Québec on a tous les jours entre 145 et 180 nouveaux cas. Aux États-Unis, où se déroule l’événement, c’est encore pire avec des dizaines de milliers de nouveaux cas selon les États. La pandémie est donc loin d’être endiguée.

C’est pour cette raison que les organisateurs du CES 2021 ont choisi de ne pas prendre de risque et de jouer la carte de la sécurité. C’est une bonne chose mais qui n’augure tout de même rien de bon pour 2021 qui s’annonce comme un bis repetita de 2020. On ne le rappellera jamais assez mais protégez-vous et protégez les autres. Portez un masque si vous devez sortir de chez vous. Et lavez-vous les mains régulièrement. Il n’y a que comme ça que l’on se débarrassera de ce maudit virus.

Les futurs événements de jeux vidéo seront peut-être affectés de la même manière que cette année. Est-ce que la GDC 2021 aura lieu à San Francisco malgré une résurgence de cas en Californie en ce moment? Même question pour l’E3 2021 à Los Angeles et l’intérêt que les éditeurs ont à tout faire en ligne (économie de temps, d’énergie et surtout d’argent)? Il est trop tôt pour le dire mais Nintendo avait vu juste dès 2014.

Le CES 2021 se déroulera donc en ligne du 6 au 9 janvier 2021. Les organisateurs espèrent retourner à Las Vegas en 2022.

Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca