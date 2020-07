Asterix & Obelix XXL Romastered annoncé

La plus récente prévision trimestrielle de l’éditeur français Microids lève le voile sur une série de projets à venir. L’un d’eux est une version améliorée du jeu d’action et d’aventure Asterix & Obelix XXL sorti à l’origine en 2003 sur PlayStation 2.

Asterix & Obelix XXL Romastered (remarquez le jeu de mots habile) est prévu le 22 octobre prochain en Europe sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One. Le projet est développé par OSome Studio qui se chargera d’embellir l’expérience pour une toute nouvelle génération de joueurs.

Le remaster promet un traitement visuel en haute définition, deux nouveaux modes de jeu, du nouveau gameplay, la possibilité de changer entre la version d’origine et celle retravaillée, une caméra plus efficace et enfin quelques animations revues de A à Z.

Pour l’instant, aucune date n’a été annoncée hors de l’Europe. À l’époque, les fans d’Astérix et d’Obélix avaient attendu près d’un an avant de découvrir le jeu dans nos contrées sur Gamecube et PlayStation 2.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca