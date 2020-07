Cuphead débarque sur PlayStation 4

Le shoot ’em up de style rétro Cuphead arrive enfin sur PlayStation 4 après un passage remarqué sur PC, Switch et Xbox One. Le jeu indépendant développé par Studio MDHR s’est mérité de nombreuses éloges depuis sa sortie en 2017 dont meilleur jeu de l’année Xbox aux Golden Joystick Awards et meilleur jeu indépendant aux The Game Awards.

« Bien des membres de l’équipe ont grandi en explorant des mondes de jeux PlayStation classiques, de Resident Evil à Vandal Hearts », a exprimé le codirecteur de Studio MDHR, Chad Moldenhauer. « Il est surréel de penser aux joueurs qui s’aventurent dans les Inkwell Isles avec une manette PlayStation en main. À tous nos fans PlayStation passionnés qui nous ont envoyé des messages au cours des dernières années, nous sommes ravis de vous offrir la chance d’expérimenter Cuphead eux-mêmes. Nous sommes aussi très reconnaissants de la merveilleuse équipe Xbox, qui continue de nous valoriser à partager notre jeu et notre histoire pour de nouvelles audiences ».

Cuphead se vend 26,99 $ sur le PlayStation Store canadien. Les développeurs n’ont pas discuté du DLC Delicious Last Course, même si ce dernier est toujours prévu plus tard en 2020.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca