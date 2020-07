Les jeux gratuits et aubaines gaming du 31 juillet 2020

Coincé à la maison et vous aimeriez découvrir de nouveaux jeux ? Avec la propagation du COVID-19 qui empêche plusieurs personnes de sortir de chez eux, plusieurs studios de jeux vidéo continuent d’offrir certains de leurs jeux gratuitement ainsi que des aubaines sur leurs jeux les plus populaires !

Pour ceux et celles qui ont une Nintendo Switch et qui aiment les jeux Pokémon, la compagnie nipponne rendra le jeu complet Pokken Tournament DX gratuit temporairement jusqu’au 4 août.

Sur PC, Epic Games se sent généreux et offre Barony, 20XX et Superbrothers : Sword & Sworcery EP gratuitement pour la prochaine semaine. Le nouveau jeu d’EA, Rocket Arena, est en essai gratuit en fin de semaine sur Steam et Xbox One. Les jeux Disintegration et Quantum League sont aussi en essai gratuit le temps d’une fin de semaine sur Steam

Les nouveaux jeux du mois sont arrivés pour les membres Playstation Plus et Xbox GWG. Ces derniers pourront dès le premier août télécharger Portal Knights et MX Unleashed. Sur PS4, vous pouvez dès maintenant télécharger COD : Modern Warfare 2. Le sympathique Fall Guys sera disponible le 4 août.

PC

AMAZON

CD KEYS – AUBAINES DE LA SEMAINE

PLAYSTATION 4

NINTENDO

Pokken Tournament DX (Essai gratuit du jeu du 29 juillet au 4 août)

XBOX

STADIA – NOUVEAUTÉ DU MOIS DE AOÛT (dois posséder un abonnement PRO)

Metro 2033 Redux

KONA

Just Shapes & Beats

Strange Brigade

TWITCH PRIME – MOIS JUILLET (dois posséder un abonnement)

Melbits World

Kunai

NeuroVoider

Dungeon Rushers

Vane

Dear Esther : Landmark Edition

Dark Devotion

Turok 2 : Seeds of Evil

Grip : Combat Racing

The King of Fighters 2000

Fatal Fury Special

Art of Fighting 2

Pulstar

Blazing Star

Samurai Showdown II

The King of Fighters 2002

AUTRES

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca